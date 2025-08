Chelsea anuncia primeiro reforço após título do Mundial de Clubes

Não satisfeito em ter conquistado o título do Mundial de Clubes em julho, o Chelsea busca novos patamares em 2025/26. E para isso, anunciou, neste domingo (3) o primeiro reforço após o troféu intercontinental: Jorrel Hato, zagueiro de 19 anos do Ajax.

Segundo a imprensa europeia, a transferência custará 43 milhões de euros (R$ 275,3 milhões na cotação atual). O contrato entre as partes terá duração de sete temporadas, expirando ao final do primeiro semestre de 2032.

- Estou muito feliz de estar aqui no Chelsea. Pensei muito no que faria para o meu futuro, e decidi que era a hora certa de dar um passo além na minha carreira. O Chelsea é o melhor lugar para isso acontecer, então estou muito feliz - declarou o jogador.

Hato foi formado nas categorias de base do Ajax e fez sua estreia nos profissionais em 2022/23, prestes a completar 17 anos, quando entrou no segundo tempo da goleada por 5 a 0 sobre o Cambuur. Já na temporada seguinte, se transformou em titular, e em 2024/25, apesar da trágica perda do título na reta final, foi eleito o jogador jovem da temporada da Eredivisie. O bom desempenho, inclusive, já lhe rendeu seis oportunidades com a seleção profissional da Holanda.

🔢 Números de Jorrel Hato, primeiro reforço do Chelsea após o Mundial, pelo Ajax

⚽ 111 jogos

⌛ 9.121 minutos em campo

🥅 4 gols

📤 9 assistências

A janela de transferências está animada no Stamford Bridge. João Pedro, Jamie Gittens, Liam Delap e Dário Essugo já haviam sido comprados na janela pré-Mundial e durante a competição pela diretoria londrina, além das chegadas de Estêvão, Kendry Páez e Mamadou Sarr, que foram negociados em janelas de transferências anteriores.

