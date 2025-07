O ex-meia do Fluminense, Jhon Arias, foi anunciado na manhã desta quinta-feira (24) pelo Wolves, clube da Premier League. O clube da cidade de Wolverhampton além de anunciar a chegada do jogador, também revelou que o colombiano será o novo camisa 10 da equipe, herdando o número que era utilizado por Matheus Cunha, meia da Seleção Brasileira que se juntou ao Manchester United recentemente.

Arias explica saída do Fluminense em coletiva de despedida

O colombiano falou em entrevista coletiva neste sábado (19) sobre sua saída da equipe para o Wolverhampton e destacou que sua transferência representa a realização de um sonho para sua carreira, mas que nunca desrespeitou ou diminuiu a importância do Flu.

- Eu acho que sempre fui muito sincero e aberto para vocês. Sempre expressei minha vontade de jogar em uma grande liga da Europa e surgiu uma oportunidade, que foi boa par mim e boa para o clube. Então acho que não tem muita explicação. Esse sonho que expressei nunca foi desrespeitando o Fluminense, porque até o último dia representei essa camisa, mas sempre disse isso. Como todos vocês aqui e qualquer outra pessoa tem o seu sonho, independente de qual seja, eu tinha o meu e tenho a oportunidade de realizá-lo e deixar uma marca positiva para o clube, algo muito bom para ele. Além de conseguir alcançar meu sonho de jogar na principal liga do mundo - explicou.

