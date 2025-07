Ex-PSG é anunciado como novo reforço do Liverpool

Ex-PSG, Hugo Ekitike foi anunciado como novo reforço do Liverpool, nesta quarta-feira (23), após o acordo com o Frankfurt. O francês chega para compor o elenco comandado por Arne Slot e disputar posição com Darwin Núñez e Gakpo.

O jovem de 23 anos foi aprovado nos exames médicos e se encaminhou para Hong-Kong, onde o Liverpool realiza pré-temporada. Ekitike viverá sua primeira experiência na Premier League após um ano e meio no Frankfurt, da Alemanha. O atleta também soma passagens por PSG, Reims e Vejle Boldklub.

O centroavante chegou ao Frankfurt em fevereiro de 2024 e foi comprado em definitivo na janela de transferências de verão do ano passado. Em 64 partidas, o francês marcou 26 gols e contribuiu com 14 assistências.

Reforço do Liverpool, Ekitike também teve uma passagem discreta pelo PSG na temporada 2022/2023. Em 32 partidas, o centroavante balançou as redes apenas quatro vezes e distribuiu outras quatro assistências.

