Projeto da nova arena do Vitória deve ter investimento bilionário

A nova Arena Barradão para estar, de fato, saindo do papel. Na última quinta-feira, o projeto da obra foi apresentado à diretoria do Vitória por representantes do consórcio responsável pela elaboração do projeto. O investimento total ao longo de 35 anos está estipulado em R$ 1.400.000.000.

O consórcio formado pelo grupo SD Plan - que participou da construção da Arena Cuiabá, Arena das Dunas e Arena Corinthians - e Grupo AR deve fazer um aporte inicial de R$ 355.000.00 na obra.

O projeto conta com empreendimentos como shopping, museu, restaurantes, camarotes exclusivos, áreas de convivência e entre outros espaços. Além disso, a estrutura da Arena será capaz de receber os jogos do Vitória e shows internacionais.

Além dos diretores das empresas do consórcio, estiveram presentes na reunião o presidente Fábio Mota, o vice-presidente Djalma Abreu, o presidente do conselho fiscal Raimundo Viana e os diretores Antonio Boaventura, Ideraldo Silva, Iuri Matos, Lucas Campos, Mário Bello, Thiago Noronha e Péricles Santana.

Em entrevista publicada no canal oficial do Vitória no início de junho, Fábio Mota explicou como será a construção do estádio e disse que as obras começam no ano que vem.

— Pretendemos começar as obras até janeiro ou fevereiro de 2026. Temos uma previsão de 18 ou 24 meses. Dá para jogar no Barradão mesmo com as obras, que serão fatiadas, faremos um esforço para não perder nosso 12º jogador. É um projeto inovador, vão administrar a arena, os estacionamentos, tudo que está envolvido com o estádio Manoel Barradas. Não estamos vendendo o Barradão. Estamos cedendo nosso direito de uso por um período, que pode ser entre 20 e 35 anos. Eles farão o investimento, mas o patrimônio continua sendo do Vitória — explicou Fábio Mota.

Barradão deve virar arena até a virada da década (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

