Everton aciona cláusula de compra e tira Alcaraz do Flamengo

O Everton, da Inglaterra, acionou a opção de compra prevista no contrato de empréstimo e ficará com o meia Carlos Alcaraz, de 22 anos, do Flamengo. As partes fecharam acordo dentro dos termos iniciais, de 15 milhões de euros (cerca de R$ 86 milhões), com a possibilidade de mais 3 milhões em bônus por metas.

A data limite para isso era o próximo sábado, dia 31 de maio. Antes de comunicar ao Flamengo sobre a decisão de manter o argentino na cidade de Liverpool, clube e jogador negociavam detalhes do novo vínculo para assinatura da transação nos próximos dias.

Alcaraz disputou 17 partidas pelo Everton na última temporada da Premier League e foi titular em sete. Havia gatilho de obrigação de compra caso o jogador iniciasse nove partidas, o que não aconteceu. Ainda assim, a opção prevista nos termos foi acionada para manutenção do meia no elenco dos "Toffees".

Flamengo fez investimento alto

Com isso, o Flamengo recupera parte do investimento feito pelo jogador junto ao Southampton, também da Inglaterra, em agosto de 2024. Na época, o Rubro-Negro pagou 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões), sendo esse o reforço mais caro da história.

Carlos Alcaraz disputou 19 partidas com a camisa do clube da Gávea, com três gols marcados e duas assistências. Com o valor, a diretoria pode ir atrás de uma peça no mercado visando o Mundial de Clubes, já que o setor é tratado como prioridade visando preservar o craque Arrascaeta, que vem tendo alto desgaste no primeiro semestre.