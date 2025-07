Um dos nomes mais cobiçados do mercado da do verão europeu, Viktor Gyökeres foi anunciado pelo Arsenal neste sábado (26). O centroavante de 27 anos assinou contrato com o clube por cinco temporadas, portanto, até 30 de junho de 2030.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Embora os valores não tenham sido confirmados oficialmente, informações divulgadas no início da semana indicam que o clube pagará até 75 milhões de euros (aproximadamente R$ 413 milhões) aos portugueses, incluindo bônus por metas atingidas.

continua após a publicidade

O anúncio marca o capítulo final de uma das maiores novelas desta janela. O sueco comunicou ao Sporting sua intenção de deixar a equipe em 11 de julho, durante reunião com o presidente Frederico Varandas. Desde então, o atacante não se reapresentou para a pré-temporada, o que gerou insatisfação entre torcedores, que chegaram a realizar protestos, acusando-o de forçar a transferência. O atleta tinha vínculo até 2028 com os Leões.

🔢 Números de Viktor Gyökeres pelo Sporting

⚽ 102 jogos

🥅 97 gols

📤 27 assistências

🏆 Títulos: Primeira Liga 2023/24 e 2024/25 e Taça de Portugal 2024/25

A chegada do atacante reforça o elenco dos Gunners nesta janela de transferências, além de preencher a principal lacuna no elenco de Mikel Arteta. Antes do sueco, o Arsenal já havia anunciado as contratações do goleiro Kepa Arrizabalaga, do volante Martín Zubimendi, do meio-campista Christian Nørgaard e do atacante Noni Madueke.

continua após a publicidade

Confira as contratações do Arsenal na janela do verão europeu 💰

➡️ Fim da novela! Alvo do Real Madrid é anunciado no Arsenal por 65 milhões de euros; veja

➡️ Arsenal anuncia contratação de destaque da Premier League; veja

➡️ Arsenal anuncia jogador que torcida fez campanha para time não contratar

➡️ Arsenal contrata goleiro que defendia clube rival de Londres

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.