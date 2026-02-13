O Chelsea venceu o Hull City por 4 a 0 nesta sexta-feira (13), no MKM Stadium, em partida válida pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. A competição, segunda mais importante do país, abriu espaço para observar Estêvão como titular na ponta direita, além da presença de Andrey Santos na dupla de volantes do onze inicial e de outras rotações promovidas no amplo elenco dos Blues.

Como foi a partida? ⚽

No primeiro tempo, o camisa 41 protagonizou um lance passível de críticas. Com o placar ainda em 0 a 0, Estêvão invadiu a área livre de marcação, driblou o goleiro Dillon Phillips com facilidade, mas, no momento da finalização, chutou por cima do gol. A oportunidade desperdiçada repercutiu nas redes sociais entre torcedores que acompanhavam a partida e esperavam ver o brasileiro em ascensão em um confronto considerado acessível.

Entretanto, a partida ainda estava no início, e o Chelsea transformou as oportunidades criadas em gols nos pés de Pedro Neto. O camisa 17 deixou sua posição habitual nas pontas, sobretudo pela direita, para atuar centralizado desde o início e decidiu com três bolas na rede.

Marcou aos 40 minutos do primeiro tempo com finalização de canhota de fora da área, anotou um gol olímpico aos 6' da etapa final — lance que passou por todos, inclusive por baixo das pernas do goleiro — e completou o hat-trick aos 26', desta vez com a perna direita, na vitória por 3 a 0 sobre o adversário da segunda divisão.

Na goleada, entre o segundo e o quarto gols, surgiu a oportunidade para Estêvão se redimir com a torcida que tanto o prestigia. O brasileiro marcou aos 14' do segundo tempo, após jogada de Liam Delap, com finalização praticamente sem goleiro. Abaixo, veja o lance:

Nasce uma estrela ⭐

Com o gol, Estêvão chegou a sete tentos pelo Chelsea em todas as competições na temporada. Assim, tornou-se o primeiro adolescente (18 anos ou menos) a alcançar essa marca na história do clube desde o início da era Premier League, iniciada em 1992.

Individualmente, os números contra o Hull City também sustentam a boa atuação do camisa 41, que registrou 91% de acerto nos passes, com 25 certos em 32 tentativas. No campo adversário, onde assumiu maior risco na progressão, completou 15 de 18 passes, enquanto no próprio campo manteve 100% de aproveitamento, com 17 de 17. Nos dribles, acertou quatro das seis investidas.

A reação nas redes sociais mudou rapidamente em relação ao jovem, que deu a volta por cima na mesma partida, deixou sua marca na goleada e manteve o bom ritmo em sua temporada de estreia no Chelsea, mesmo com pouca idade. Abaixo, veja alguns comentários de torcedores estrangeiros que destacam justamente a precocidade do astro e a importância de seus números:

Tradução: Estêvão marcou em todas as competições que disputou nesta temporada pelo Chelsea.

Tradução: Às vezes esqueço que ele tem 18 anos.

Tradução: Estevão: Um gol perdido realmente terrível que trouxe à tona lembranças do lance em que Fernando Torres não conseguiu marcar contra o Manchester United, mas ele deixou isso para trás e marcou o terceiro. Como indicador de sua mentalidade, essa foi uma atuação de alto nível, já que ele não permitiu que o revés afetasse seu desempenho.

