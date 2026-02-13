Adidas acerta com Falcão, 'Rei do Futsal', como novo embaixador
Ex-ala foi multipremiado e é considerado uma das maiores lendas do futsal
A Adidas anunciou uma parceria com Falcão, ex-jogador e principal nome da história do futsal brasileiro, para ser novo embaixador. O acordo marca a entrada do atleta no time de parceiros da fornecedora de material esportivo. O anúncio foi feito por meio de uma publicação conjunta entre a companhia alemã com a lenda da modalidade no Instagram. No texto divulgado, a ação está vinculada ao modelo de chuteira F50, relançado recentemente.
- O Rei do Futsal tá querendo jogo! Falcão entra pro time das três listras, pronto para abraçar o caos de F50 - diz o texto.
O próprio ex-jogador comentou na publicação.
- Cheguei, e estou muito feliz - resumiu o ex-jogador, que se aposentou em 2018.
Sam Handy, diretor criativo da empresa alemã, também celebrou o acordo.
- Uma coisa que vemos muito no Brasil, como também o espetáculo e a emoção do jogo, nós também vemos o futsal crescendo no país. Então, vamos lançar um produto muito específico, criado mão a mão com o Falcão. Ele é um ícone do futsal brasileiro, onde nós estamos construindo um produto brilhante em todos os aspectos do jogo - afirmou Handy, em entrevista ao Uol. E concluiu:
- Nós vemos a inovação no futebol acontecendo também no futsal, com um produto como este. Também acontecendo na Kings League, com a nossa parceria com eles, onde lançamos diversas camisas, em uma Copa do Mundo, ou um grande clube para nós, como o Flamengo. Nós vemos inovação, cultura, e atletas incríveis em todo o futebol. Nós somos obcecados pelo futebol.
