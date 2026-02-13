Multicampeão Gabriel Medina fecha com novo patrocinador

O tricampeão mundial de surfe e medalhista olímpico Gabriel Medina fechou com novo patrocinador. A parceria com a marca Sorvetes Los Los faz do atleta embaixador da campanha publicitária da empresa. A ação coloca o atleta no centro da comunicação da marca. O acordo foi anunciado nas redes sociais com uma mensagem que associa o lifestyle do surfe à experiência de consumo do sorvete, com o mote "Na água ou na areia, a nossa onda é o sabor de verdade".

A campanha envolve a veiculação de conteúdos promocionais nas redes sociais pessoais de Medina, que soma mais de 13 milhões de seguidores no Instagram. Ao todo, o brasileiro soma mais de dez patrocinadores.

Confira o texto da publicação da patrocinadora:

"O que acontece quando quem busca a manobra perfeita encontra quem faz o sorvete mais absurdo de bom? O match é perfeito.

O Gabriel Medina passou a vida saindo do raso pra chegar no topo. A gente não para até entregar sabor de verdade em cada sorvete que a gente cria. É cada um na sua praia, mas com o mesmo objetivo: sempre mais.

Agora é oficial: o Medina tá fechado com a Los Los. Porque, pra nós, se for pra ficar no raso, a gente nem entra na água!"

Surfista e patrocinadora encerram parceria de 17 anos

As mudanças na vida de Gabriel Medina vão além da parte esportiva. O medalhista olímpico vai voltar à elite do surfe, mas sem um patrocinador que o acompanhou por praticamente toda a carreira até aqui: a marca de roupas Rip Curl e o brasileiro anunciaram o fim da parceria, que durava 17 anos.

E foi de forma aparentemente compreensível e amistosa para as partes. Houve um comunicado carinhoso de de um envolvido para o outro. A companhia nascida na Austrália lembrou as conquistas de etapa, de temporadas e a medalha olímpica de Gabriel Medina.

