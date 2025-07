O Arsenal oficializou nesta sexta-feira (18) a contratação de Noni Madueke, atacante de 23 anos que estava no Chelsea. O jogador inglês assinou vínculo até junho de 2030 com os Gunners após o pagamento de 58 milhões de euros (cerca de R$ 377 milhões). A chegada, no entanto, não foi recebida com entusiasmo por parte da torcida, que chegou a lançar uma petição online pedindo que o clube desistisse do negócio.

Apesar da reação negativa de parte dos fãs, o técnico Mikel Arteta elogiou o reforço, afirmando que Madueke é um dos grandes jovens atacantes da Premier League, e por isso, a sua chegada ao Arsenal seria importante.

- Ele é um jovem empolgante e poderoso, com atuações e estatísticas consistentes nas últimas temporadas. É um dos atacantes mais talentosos da Premier League. Estamos muito animados com a sua chegada - declarou o treinador espanhol.

Madueke deixou a pré-temporada do Chelsea nos Estados Unidos antes da final do Mundial de Clubes, vencida pelo time londrino. De acordo com o técnico Enzo Maresca, a saída foi uma decisão do próprio jogador.

Madueke já tem desafeto da torcida do Arsenal antes mesmo de estrear

A rejeição por parte dos torcedores do Arsenal veio a público por meio de uma petição no site Change.org. Com o título "#NOTMADUEKE", o abaixo-assinado acumulou mais de 4 mil assinaturas. A contestação gira em torno do comportamento extracampo do jogador e sua oscilação técnica na reta final da última temporada.

Madueke é o quarto reforço confirmado pelo Arsenal na janela. Antes dele, o clube fechou com o goleiro Kepa Arrizabalaga, o meio-campista Martín Zubimendi e o volante Christian Nørgaard. O atacante sueco Viktor Gyökeres também está com negociação encaminhada e deve ser anunciado em breve. Juntos, os reforços já representam mais de 220 milhões de euros investidos pelo clube.

Madueke assinando pelo Arsenal (Foto: Reprodução/X)

Formado nas categorias de base do PSV e revelado profissionalmente na Holanda, Madueke chegou ao Chelsea em 2023 por 35 milhões de euros. Pelo clube, disputou 92 partidas, marcou 20 gols e deu sete assistências. Sua principal característica é o jogo vertical pelas pontas, com dribles curtos e velocidade - atributos que, segundo o Arsenal, podem dar nova dinâmica ao setor ofensivo.

Números de Madueke pelo Chelsea em 2024/25

⚽ 46 jogos

⌛ 2.644 minutos em campo

🥅 11 gols marcados

📤 4 assistências

✅ 27 vitórias

🟰 9 empates

❌ 10 derrotas

