Manchester City anuncia primeira contratação para o Mundial de Clubes

O Manchester City anunciou de forma oficial, nesta segunda-feira (9), a primeira contratação da equipe para a disputa do Mundial de Clubes. Trata-se do lateral esquerdo Rayan Aït-Nouri, que veio do Wolverhampton. O defensor argelino chega para ocupar uma posição de carência do Manchester City, que jogou com Gvardiol - zagueiro de origem - no posto por boa parte da útlima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aït-Nouri assinou com o Manchester City por cinco anos, até junho de 2030. Em sua última temporada pelo Wolves, comandado por Vítor Pereira, o argelino atuou em 41 partidas, com cinco gols e sete assistências. Na Premier League, Nouri só não entrou em campo em um jogo na campanha de 16º lugar na competição.

continua após a publicidade

Ainda não anunciada, outro reforço está a caminho do City

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, Tijjani Reijnders, destaque do Milan, será o novo reforço da equipe. Os valores podem chegar em torno de 70 milhões de euros (aproximadamente 450 milhões de reais) se todas as metas forem batidas.

Tijjani Reijnders deve ser o novo reforço do Manchester City para o Mundial (Foto: Agenzia Fotogramma)

O valor fixado inicialmente é de 57 milhões de euros (aproximadamente 367 milhões de reais). O meio-campista holandês de 26 anos deve ser anunciado nos próximos dias para a disputa do Mundial. Destaque no Milan, Reijnders foi eleito o melhor da posição pelo Campeonato Italiano nesta temporada e conquistou a Supercopa da Itália junto com o clube.

continua após a publicidade

Confira os jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 Manchester City x Al Ain (Emirados Árabes)

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Quinta-feira, 24 de junho

🌍 Juventus x Manchester City

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.