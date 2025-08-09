Manchester United anuncia artilheiro; valores batem recorde
Atacante é o quarto reforço da equipe para a temporada 2025/26
Finalmente, é oficial: Benjamin Šeško é o novo jogador do Manchester United. O centroavante de 22 anos foi contratado para preencher uma das lacunas mais críticas do elenco, em mais um momento de reconstrução da entidade. O clube desembolsará 76,5 milhões de euros (equivalente a R$ 484 milhões) em valores fixos, com a possibilidade de acréscimo de 8,5 milhões de euros (R$ 53,8 milhões) em bônus condicionados a metas de desempenho.
Autor de 21 gols e seis assistências na última temporada pelo RB Leipzig, Šeško demonstrou entusiasmo com a oportunidade de trabalhar sob o comando de Rúben Amorim. O esloveno assinou contrato válido até junho de 2030.
Disputado por dois clubes da Premier League, Šeško chegou a demonstrar interesse por ambas as propostas, mas acabou optando pelo United, que superou a oferta do Newcastle — disposto a pagar 75 milhões de euros, além de cinco milhões em bônus — ao oferecer valores superiores.
Antes da chegada do goleador, os Red Devils já haviam confirmado outras três contratações nesta janela de transferências: Matheus Cunha, adquirido do Wolverhampton por 74,2 milhões de euros; Bryan Mbeumo, ex-Brentford, por 75 milhões de euros; e Diego León, do Cerro Porteño, por quatro milhões de euros.
No amistoso internacional disputado contra a Fiorentina na manhã deste sábado (9), no Old Trafford, Šeško, Mbeumo e Matheus Cunha foram apresentados à torcida antes do início da partida. Os dois últimos, inclusive, participaram do jogo, que terminou empatado por 1 a 1 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, a equipe inglesa levou a melhor e venceu por 5 a 4.
Confira as primeiras palavras de Šeško pelo novo clube 🗣️🔴
— A história do Manchester United é obviamente muito especial, mas o que realmente me entusiasma é o futuro. Quando discutimos o projeto, ficou claro que tudo está pronto para que esta equipe continue a crescer e em breve volte a competir pelos maiores troféus — disse o atacante, ao site oficial do United.
— Desde o momento em que cheguei, pude sentir a energia positiva e o ambiente familiar que o clube criou. É claramente o lugar perfeito para atingir meu nível máximo e realizar todas as minhas ambições. Mal posso esperar para começar a aprender com o Ruben e me conectar com meus companheiros de equipe para alcançar o sucesso que todos sabemos que conseguimos alcançar juntos — finalizou.
