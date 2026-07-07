Um a cada cinco vídeos de seleções da Copa é sobre o Brasil; entenda Apesar do momento difícil dentro das quatro linhas, números mostram o protagonismo digital da Amarelinha no torneio

A situação da Seleção Brasileira dentro das quatro linhas é delicada. Com a derrota para a Noruega, além de ser a primeira eliminação nas oitavas de final desde 1990, o Brasil chegará à marca de 28 anos sem ganhar a Copa do Mundo, consolidando o seu maior jejum histórico. Ao mesmo tempo, mesmo em baixa dentro de campo, fora dele a Amarelinha lidera mundialmente em volume de vídeos, engajamento e visualizações entre as seleções que disputam o torneio.

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Seleção Brasileira lidera

Segundo levantamento da Winnin, plataforma de inteligência cultural movida por IA, um a cada cinco vídeos publicados no mundo sobre as seleções da Copa do Mundo é sobre o Brasil. Isso significa que a Seleção Brasileira é líder em volume de conteúdo, interações e visualizações, representando 20,1% de todo o inventário mundial sobre a competição.

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O Brasil soma 1,7 bilhão de engajamentos, liderando o ranking entre os participantes. Logo atrás está a Argentina, com 1,4 bilhão; Portugal, com 926,3 milhões; e o México, com 518,3 milhões.

Ranking em engajamento

1 . Brasil = 1,7 bilhão de engajamento; 2 . Argentina = 1,4 bilhão de engajamento; 3 . Portugal = 926,3 milhões de engajamento; 4 . México = 518,3 milhões de engajamento.

E quem produz esses conteúdos?

Ainda de acordo com os dados da pesquisa da Winnin, a maior parte do conteúdo gerado sobre a Amarelinha vem do próprio território nacional, com 57,5% do engajamento sendo produzido dentro do país e 42,5% fora dele.

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Além disso, outro dado que chama a atenção ao olhar para os conteúdos produzidos é que, além de o principal foco ser a Seleção Brasileira, o Brasil sozinho representa 23% de toda a conversa global sobre Cabo Verde, 14% sobre Curaçao e 11,8% sobre o Paraguai desde o início do torneio.

— São times que o torcedor brasileiro parece ter adotado quando o Brasil não está em campo, seja por afinidade com algum jogador, seja por rivalidade histórica tratada com bom humor — afirma Gian Martinez, CEO da Winnin.

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Sobre o levantamento

O levantamento foi realizado pela Winnin e considera os conteúdos publicados no mundo todo por Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e Twitch, de 11 a 29 de junho. A Winnin é uma plataforma de inteligência cultural que revela insights acionáveis para levar a relevância das marcas a outro nível.

Seleção Brasileira entrando em campo em partida válida pela Copa do Mundo - (Crédito: Rafael Ribeiro / CBF)

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