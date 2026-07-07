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Um a cada cinco vídeos de seleções da Copa é sobre o Brasil; entenda

Apesar do momento difícil dentro das quatro linhas, números mostram o protagonismo digital da Amarelinha no torneio

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
07/07/2026 13:50
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Camisas da Seleção Brasileira no vestiário antes da partida de Copa do Mundo.
Camisas da Seleção Brasileira no vestiário antes da partida de Copa do Mundo - (Crédito: Rafael Ribeiro / CBF)

A situação da Seleção Brasileira dentro das quatro linhas é delicada. Com a derrota para a Noruega, além de ser a primeira eliminação nas oitavas de final desde 1990, o Brasil chegará à marca de 28 anos sem ganhar a Copa do Mundo, consolidando o seu maior jejum histórico. Ao mesmo tempo, mesmo em baixa dentro de campo, fora dele a Amarelinha lidera mundialmente em volume de vídeos, engajamento e visualizações entre as seleções que disputam o torneio.

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    Seleção Brasileira lidera

    Segundo levantamento da Winnin, plataforma de inteligência cultural movida por IA, um a cada cinco vídeos publicados no mundo sobre as seleções da Copa do Mundo é sobre o Brasil. Isso significa que a Seleção Brasileira é líder em volume de conteúdo, interações e visualizações, representando 20,1% de todo o inventário mundial sobre a competição.

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    O Brasil soma 1,7 bilhão de engajamentos, liderando o ranking entre os participantes. Logo atrás está a Argentina, com 1,4 bilhão; Portugal, com 926,3 milhões; e o México, com 518,3 milhões.

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    • Ranking em engajamento

      1.
    1. Brasil = 1,7 bilhão de engajamento;
      2. 2.
    2. Argentina = 1,4 bilhão de engajamento;
      3. 3.
    3. Portugal = 926,3 milhões de engajamento;
      4. 4.
    4. México = 518,3 milhões de engajamento.

    E quem produz esses conteúdos?

    Ainda de acordo com os dados da pesquisa da Winnin, a maior parte do conteúdo gerado sobre a Amarelinha vem do próprio território nacional, com 57,5% do engajamento sendo produzido dentro do país e 42,5% fora dele.

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    Além disso, outro dado que chama a atenção ao olhar para os conteúdos produzidos é que, além de o principal foco ser a Seleção Brasileira, o Brasil sozinho representa 23% de toda a conversa global sobre Cabo Verde, 14% sobre Curaçao e 11,8% sobre o Paraguai desde o início do torneio.

    — São times que o torcedor brasileiro parece ter adotado quando o Brasil não está em campo, seja por afinidade com algum jogador, seja por rivalidade histórica tratada com bom humor — afirma Gian Martinez, CEO da Winnin.

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    Sobre o levantamento

    O levantamento foi realizado pela Winnin e considera os conteúdos publicados no mundo todo por Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e Twitch, de 11 a 29 de junho. A Winnin é uma plataforma de inteligência cultural que revela insights acionáveis para levar a relevância das marcas a outro nível.

    Seleção Brasileira entrando em campo em partida válida pela Copa do Mundo.
    Seleção Brasileira entrando em campo em partida válida pela Copa do Mundo - (Crédito: Rafael Ribeiro / CBF)

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