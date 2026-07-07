Futebol feminino amplia cobertura e acelera preparação para a Copa do Mundo de 2027
Veículos ampliam a cobertura de competições nacionais e internacionais em meio ao crescimento da modalidade e à proximidade ao Mundial no Brasil
O futebol feminino vive um dos momentos mais importantes de sua história. Com a Copa do Mundo de 2027 confirmada no Brasil, a modalidade ganha cada vez mais espaço dentro e fora de campo, impulsionando investimentos, ampliando a audiência e fortalecendo a cobertura das competições ao longo de toda a temporada.
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Esse crescimento também se reflete no interesse de veículos de comunicação e plataformas de transmissão, que vêm ampliando o espaço dedicado à modalidade e investindo na exibição de competições ao longo de todo o ano. Uma das iniciativas é a da N Sports, que reforça sua cobertura do futebol feminino no segundo semestre com transmissões de torneios nacionais e internacionais.
Ao longo dos próximos meses, a emissora exibirá mais de 50 partidas ao vivo, reunindo algumas das principais equipes e atletas do Brasil, da América do Sul e da Europa. A programação inclui a Brasil Ladies Cup, a Copa do Brasil, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, além da Liga Holandesa e das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, oferecendo uma cobertura contínua da modalidade em um momento de expansão do calendário e da audiência.
Para Andressa Borzilo, coordenadora de transmissões da N Sports, o crescimento da modalidade exige uma cobertura especializada e permanente.
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— O futebol feminino é uma das modalidades que mais cresce no mundo. Nossa missão é dar visibilidade a todo esse ecossistema, formando público, aprofundando o debate e levando informação de forma leve e acessível — afirma.
Programação completa
Ladies Cup 2026
A programação começa nesta semana com a Brasil Ladies Cup 2026, disputada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). As semifinais serão realizadas na quinta-feira (9), com Flamengo x Peñarol, às 15h, e Palmeiras x Seleção do Paraguai, às 20h. A decisão e a disputa pelo terceiro lugar acontecem no domingo (12).
Copa do Brasil Feminino
Na sequência, o calendário reserva o retorno da Copa do Brasil Feminina. A quarta fase da competição começa no dia 20 de julho, com os confrontos entre Coritiba x Internacional e Flamengo x Instituto 3B, abrindo uma sequência de competições que movimentará o segundo semestre e manterá o futebol feminino em evidência na reta final do ciclo rumo ao Mundial de 2027.
Preparação do Brasil para a Copa de 2027
Entre novas competições, investimentos em base, reformulações na Seleção Brasileira, fortalecimento institucional e a preparação do país para receber o primeiro Mundial feminino da história da América do Sul, a modalidade, que foi proibida por 38 anos, vive o período mais proeminente no país. Veja o que mudou a menos de um ano para a Copa do Mundo no Brasil.
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