Patrocinadora reforça estratégia com Vini Jr e Cristiano Ronaldo como embaixadores na Copa Executiva da Unilever Brasil, Paula Paiva detalha em entrevista ao Lance! presença da marca na competição

MIAMI, FL (EUA) - Uma das patrocinadoras da Copa do Mundo de 2026 associou sua estratégia global de marketing à imagem de Vinicius Júnior, camisa 7 da seleção brasileira, e de Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal.

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A Clear, pertencente ao grupo Unilever, associa a performance de seu shampoo anticaspa à ideia de desempenho, vinculando a marca a nomes globais do esporte. A Copa aparece como o principal foco de investimento da empresa no ano em campanhas, com cerca de dois terços do orçamento anual destinados a ações relacionadas à competição.

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Em entrevista ao Lance!, a diretora de Comunicação e Mídia da área de Beleza e Bem-Estar da Unilever Brasil, Paula Paiva, comentou a participação da marca na Copa do Mundo.

— A Copa do Mundo é relevante para todo o mundo. Quando a gente fala do Brasil, o Brasil é o país do futebol. Se a gente, como marca, tem a intenção de se aproximar das pessoas e realmente conseguir impactá-las de forma relevante, a gente precisa estar nesses contextos, nesses territórios que são relevantes para a vida das pessoas. E o futebol é esse território para o Brasil.

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Hoje, 65% do nosso investimento de 2026 foi direcionado para a Copa do Mundo. Então, a gente entende que essa é, sim, a nossa grande aposta do ano. Isso não significa que a gente não vai estar falando de outras coisas, de outros territórios, de outros esportes — afirmou Paula Paiva.

Segundo a empresa, a estratégia também teve reflexos nas redes sociais. Durante a Copa do Mundo, a base de seguidores da marca no Instagram e no TikTok cresceu quase 50%, enquanto o engajamento ficou dez vezes acima do registrado antes do início do torneio. No mesmo período, o volume de interações nos canais digitais avançou mais de 1.000%.

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Confira outros trechos da entrevista

Parceria na Fórmula 1

— Por exemplo, recentemente divulgamos o patrocínio da Red Bull Racing. Vamos ser a primeira marca de hair care, de cuidado com os cabelos, a patrocinar a RB Racing. Vamos ter a nossa logo na balaclava, o que é muito legal. Então, expandimos esses territórios para além do futebol. Mas, falando especificamente do futebol, Clear é uma marca de performance.

O Vini Jr. é uma pessoa que entrega performance. O Cristiano Ronaldo é uma pessoa que entrega performance.

Paula Paiva concedeu entrevista ao Lance! durante a fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Novas apostas para ampliar o alcance

— Nossa estratégia de marca é encontrar essas interseções e trabalhar com pessoas diferentes para alcançar públicos que talvez não conseguíssemos atingir apenas com um discurso de marca. Precisamos encontrar pessoas como o Coringa. Outro exemplo é o Kelvin, da Kings League, um dos maiores jogadores de fut7 do mundo. O Vini Jr. atrai quem acompanha o futebol tradicional, mas não conseguimos dar dez passos com o Kelvin na rua sem alguém querer tirar uma foto com ele, principalmente a geração Z. Existem públicos diferentes: o do futebol tradicional, o do fut7, o da Kings League e o do Coringa.

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Conexão com o esporte

— O esporte é o nosso maior foco por conta da conexão entre alta performance e um produto que entrega alta performance. É por meio do esporte que conseguimos falar sobre momentos de pressão, performance, ser número 1 e ser referência. Clear é a marca número 1 no segmento de caspa. Então, falamos dessa ideia de 'ser número 1': o Kelvin é número 1, o Vini Jr. foi eleito número 1 em 2024, o Cristiano Ronaldo é número 1 há muito tempo. O esporte é um casamento muito feliz para a marca, um território que conecta diretamente com as mensagens que queremos comunicar.

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* O repórter esteve presente na partida entre Brasil e Escócia a convite da Clear.