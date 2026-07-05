Dupla de craques da Inglaterra vale o mesmo que todo o elenco do México: veja os valores As seleções se enfrentam neste domingo (5) em busca de uma vaga nas quartas da Copa

A Copa do Mundo costuma promover confrontos entre seleções de realidades bem diferentes dentro e fora de campo. O valor de mercado dos jogadores é um dos aspectos que mais chama a atenção em diversos duelos ao longo do torneio. No confronto deste domingo (5) entre México e Inglaterra, esse contraste é evidente: apenas os craques Harry Kane e Jude Bellingham juntos valem praticamente o mesmo que todo o elenco da seleção mexicana.

A Copa do Mundo costuma promover confrontos entre seleções de realidades bem diferentes dentro e fora de campo. O valor de mercado dos jogadores é um dos aspectos que mais chama a atenção em diversos duelos ao longo do torneio. No confronto deste domingo (5) entre México e Inglaterra, esse contraste é evidente: apenas os craques Harry Kane e Jude Bellingham juntos valem praticamente o mesmo que todo o elenco da seleção mexicana.

De acordo com o site especializado Transfermarkt, a dupla inglesa tem valor de mercado estimado em 190 milhões de euros (cerca de R$ 1,12 bilhão na cotação atual). Desse total, Jude Bellingham, do Real Madrid, está avaliado em 130 milhões de euros, enquanto Harry Kane, do Bayern de Munique, vale 60 milhões de euros.

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Já a seleção mexicana tem seus 26 jogadores avaliados, juntos, em 191 milhões de euros (cerca de R$ 1,13 bilhão). Ou seja, todo o elenco mexicano possui valor de mercado praticamente idêntico ao da dupla de estrelas da Inglaterra.

A diferença também chama atenção na comparação individual. O jogador mais valioso da seleção mexicana é o atacante Santiago Giménez, do Milan, avaliado em 18 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões). Já Bellingham, o atleta mais valioso da Inglaterra, tem valor de mercado superior a sete vezes o do atacante mexicano.

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Seleção inglesa é repleta de "craques milionários"

Além de Kane e Bellingham, a Inglaterra conta com diversos jogadores entre os mais valorizados do futebol mundial. Confira alguns dos principais nomes do elenco:

Declan Rice (Arsenal) – 120 milhões de euros (cerca de R$ 711 milhões);

Bukayo Saka (Arsenal) – 110 milhões de euros (cerca de R$ 652 milhões);

Morgan Rogers (Aston Villa) – 90 milhões de euros (cerca de R$ 533 milhões);

Elliot Anderson (Manchester City) – 75 milhões de euros (cerca de R$ 444 milhões);

Kobbie Mainoo (Manchester United) – 70 milhões de euros (cerca de R$ 415 milhões).

Bellingham e Kane (reprodução instagram Kane)

México x Inglaterra na Copa

México e Inglaterra se enfrentam neste domingo, às 21h (de Brasília), no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Brasil e Noruega nas quartas de final.

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