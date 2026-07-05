Brasil garante quantia milionária mesmo após eliminação na Copa do Mundo
Campanha da equipe garantiu retorno financeiro mesmo sem alcançar as fases decisivas
A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo encerrou o sonho do hexacampeonato da Seleção Brasileira, mas não impediu que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) garantisse uma premiação milionária pela participação no torneio.
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Pela campanha realizada na Copa do Mundo, a entidade assegurou US$ 15 milhões (cerca de R$ 77,5 milhões na cotação atual). O valor faz parte da premiação distribuída pela Fifa às seleções participantes da competição.
Por outro lado, a queda precoce também representou uma perda financeira significativa. Caso avançasse às fases seguintes do torneio, o Brasil poderia acumular valores maiores em premiações. Com a eliminação, a seleção deixou de faturar US$ 27 milhões que estariam em jogo nas etapas decisivas da competição.
Ao todo, a Fifa distribuirá US$ 727 milhões (aproximadamente R$ 3,7 bilhões) entre as 48 equipes participantes da Copa do Mundo. Os valores são progressivos e aumentam de acordo com o desempenho de cada seleção ao longo do campeonato.
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Veja a lista completa da premiação da Fifa
- Campeão: US$ 50 milhões (cerca de R$ 258 milhões);
- Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 170,5 milhões);
- Terceiro lugar: US$ 29 milhões (R$ 148,8 milhões);
- Quarto lugar: US$ 27 milhões (R$ 139,5 milhões);
- Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º): US$ 19 milhões (R$ 98,2 milhões);
- Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º): US$ 15 milhões (R$ 77,5 milhões);
- Eliminados na fase de grupos (17º ao 32º): US$ 11 milhões (R$ 56,8 milhões);
- Seleções entre o 33º e o 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 46,5 milhões).
Eliminação do Brasil na Copa do Mundo
O Brasil foi eliminado na Copa do Mundo na noite deste domingo (5) ao perder para a Noruega por 2 a 1. Dentro de campo, a Seleção Brasileira criou mais oportunidades, mas acabou derrotada com dois gols de Haaland.
No primeiro tempo, Bruno Guimarães teve pênalti, mas perdeu a cobrança. Na segunda etapa, Haaland marcou de cabeça e, na reta final, teve liberdade na entrada da área para chutar no canto direito de Alisson. Neymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.
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