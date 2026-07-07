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Quem é o atacante do Egito que vale três vezes mais que Messi?

Argentina e Egito se enfrentam em busca de uma vaga nas quartas da Copa

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
07/07/2026 10:30
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Marmoush e Messi (Fotos: AFP)
Marmoush e Messi (Fotos: AFP)
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Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto chama a atenção por um aspecto curioso fora das quatro linhas: a diferença no valor de mercado entre dois jogadores. Embora seja considerado um dos maiores jogadores da história, Lionel Messi fica bem atrás do atacante egípcio Omar Marmoush, que atualmente vale mais de três vezes o camisa 10 argentino.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto chama a atenção por um aspecto curioso fora das quatro linhas: a diferença no valor de mercado entre dois jogadores. Embora seja considerado um dos maiores jogadores da história, Lionel Messi fica bem atrás do atacante egípcio Omar Marmoush, que atualmente vale mais de três vezes o camisa 10 argentino.

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    • Segundo o site especializado Transfermarkt, Marmoush está avaliado em 50 milhões de euros (cerca de R$ 295 milhões). Já Messi tem valor de mercado estimado em 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 88,5 milhões), ou seja, pouco menos de um terço do atacante egípcio.

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    Marmoush atua pelo Manchester City e foi contratado pelo clube inglês no início de 2025, após se destacar com a camisa do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Depois de duas temporadas de alto nível, nas quais somou 27 gols e nove assistências em 46 partidas, o atacante despertou o interesse da equipe comandada por Pep Guardiola.

    Para contratar o jogador, o Manchester City desembolsou cerca de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 432 milhões na cotação da época), tornando Marmoush o egípcio mais caro da história, à frente do maior jogador do país, Mohamed Salah.

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    Apesar da alta expectativa, o atacante ainda não conseguiu justificar o investimento feito pelo clube inglês. Nessa temporada, passou a maior parte do tempo como opção no banco de reservas e não conseguiu se firmar entre os titulares da equipe.

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    • Marmoush (Photo by Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Marmoush (Photo by Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Argentina x Egito

    Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira (7), às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia, também válido pelas oitavas de final.

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