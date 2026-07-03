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Na Copa, Casa Rede Ronaldo bate a marca de um bilhão de alcance nas redes

Iniciativa comandada por Ronald, filho do Fenômeno, conta com experiências, transmissões e exposição exclusiva

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
03/07/2026 08:36
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Galvão Bueno e o Ronald, filho do Ronaldo, na Casa Rede Ronaldo durante a Copa do Mundo de 2026.
Galvão Bueno e o Ronald, filho do Ronaldo, na Casa Rede Ronaldo durante a Copa do Mundo de 2026 - (Crédito: Gustavo Naliato / Giovanna Ahirassu)

A Casa Rede Ronaldo já recebeu mais de 100 mil pessoas durante a Copa do Mundo, consolidando o complexo como um dos principais pontos de encontro para torcedores brasileiros e turistas em Miami. Idealizada por Ronald Nazário, filho de Ronaldo Fenômeno, a iniciativa integra futebol, entretenimento, cultura digital e negócios em uma operação inédita ao longo dos 39 dias de torneio nos Estados Unidos.

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    Desenvolvida pela Rede Ronaldo em parceria com a INFLR, a estrutura ocupa uma área de mais de 5 mil metros quadrados e foi projetada para receber milhares de visitantes diariamente. O local oferece uma programação diversificada que engloba transmissões ao vivo dos jogos, ativações de marcas, experiências imersivas e atrações culturais voltadas à produção de conteúdo.

    O modelo de acesso funciona de maneira híbrida: a entrada é franca em dias sem eventos principais, enquanto o acesso ocorre mediante ingresso durante as partidas da Seleção Brasileira e ações exclusivas. Nos quatro confrontos do Brasil realizados até o momento, a média de público registrada foi de aproximadamente 1.500 pessoas por evento.

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    Grade de conteúdo e presença de influenciadores

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    • A estratégia de comunicação reúne atletas, influenciadores e grandes personalidades do entretenimento. Nomes como Cela Lopes, Duda Rubert, Sofia Espanha, Milene Domingues e Camila Loures ganharam forte protagonismo no cenário feminino do futebol durante o Mundial.

    A convite da organização, a criadora de conteúdo Karoline Lima, que acumula mais de 5 milhões de seguidores e vem sendo destaque na cobertura da Copa, acompanha os jogos e a rotina de treinos da Seleção, produzindo um blog de viagem diretamente de Miami.

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    Na grade de programação, o comando do programa "Cavaco Futebol Clube" fica por conta de Edílson Capetinha e Guido Nunes, agitando a torcida nos dias de atuação da equipe canarinho.

    As atrações musicais e celebrações da cultura brasileira são lideradas pelo DJ Ronald e por Douglas Buiu que, além de músicos profissionais, integram a sociedade da iniciativa e atuam como anfitriões do evento.

    Direção criativa e parcerias de mídia

    A direção criativa ficou sob a responsabilidade de Bruno De Luca e Victor Arenare, que estruturaram uma grade em sinergia com as plataformas Disney+ e ESPN. A parceria promove novos talentos em quadros integrados que repercutem no ambiente digital, como o "Onde está o Feu?", comandado por Feuripe em sua jornada pelos Estados Unidos. A cobertura ainda conta com a presença de Bibiana Bolson, Catharina Scala, Priscila Souza, Aricia e Isa Rigazzo.

    O portfólio de talentos da marca também inclui a participação de Ione Nazário, irmã de Ronaldo Nazário, ao lado da Família Cacela e de nomes da nova geração. A função de mestres de cerimônia é conduzida por Dan Fontes e Patricia Liberato, enquanto Douglas Viegas, Dodo Mendonça e Luan Fiuza lideram a tração nas redes. Já as narrações oficiais ficam por conta de Fábio Stefanini, voz marcante do rádio nacional.

    Um dos marcos institucionais foi a homenagem a Galvão Bueno, reconhecido pelo Guinness Book em cerimônia realizada no complexo por atingir o recorde de maior número de partidas narradas em Copas do Mundo na televisão.

    Entre as principais atrações do local, que segue em pleno funcionamento, destacam-se os múltiplos telões espalhados por todo o complexo para a exibição ao vivo dos confrontos da Copa.

    Tecnologia, acervo histórico e ativação de patrocinadores

    Com formato familiar e pet friendly, o ambiente conta com a "Área Games", desenvolvida pela Rede Ronaldo Games em parceria com a Redragon. O espaço de experiências digitais e tecnologia atrai diversas faixas etárias, mercado que conta com o próprio Ronaldo como entusiasta e praticante ativo de Call of Duty.

    O local também recebe uma exposição exclusiva dedicada à carreira de Ronaldo Nazário. O acervo histórico reúne camisas emblemáticas, medalhas, troféus, bolas de competições e a própria Bola de Ouro conquistada pelo craque. O apelo cultural atraiu fluxos de torcedores estrangeiros, que apelidaram carinhosamente o ambiente de "Casa Colômbia" e "Casa Cabo Verde" nesse mesmo período.

    Na vertente comercial, a patrocinadora máster bra.bet.br assina um setor exclusivo voltado para o relacionamento com convidados, influenciadores e público. A marca também promove ações promocionais e competições com distribuição de prêmios inseridas no cronograma oficial da casa.

    A parceria com a plataforma de apostas bra.bet.br também viabiliza a geração de conteúdo liderada por Leo Chile diretamente da Flórida. O influenciador cobre os bastidores, realiza entrevistas e mostra as experiências da estrutura, ampliando o alcance do projeto nos canais digitais da Rede Ronaldo.

    Além do patrocinador principal, o modelo de negócios da Casa Rede Ronaldo é respaldado pelo apoio corporativo de marcas como Recoma, Dom Tapparo, Cabaré, VB Tecnologia, Florida Rental Car, Agência EA, Panini, Miami Dolphins, Fogo de Chão, Crowdshow, ESPN e Disney+.

    Caso Rede Ronaldo durante a Copa do Mundo 2026.
    Caso Rede Ronaldo durante a Copa do Mundo 2026 (Crédito: Gustavo Naliato / Giovanna Ahirassu)

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