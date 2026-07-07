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AO VIVO: Assista ao duelo entre Argentina e Egito com o Lance!TV

Duelo é válido pela fase de oitavas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 12:41
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Nesta terça-feira (7), Argentina Egito se enfrentam às 13h (de Brasília), pela fase de oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique aqui para assistir.

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    Direto da redação do Lance!, Thales Teixeira e Lucas Borges vão reagir, de um jeito descontraído, a todos os lances e momentos da partida. A dupla estará ao vivo a partir das 12h45 para contar a história e assistir ao jogo junto com você.

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    ⚽ Argentina x Egito: como chegam as equipes?

    A Argentina fazia uma Copa do Mundo de poucos sustos. Na fase de grupos, dominou os confrontos com Argélia, Áustria e Jordânia, com brilho de Lionel Messi. O astro voltou a marcar na fase de 16 avos, mas a Albiceleste sofreu com a surpreendente seleção de Cabo Verde e precisou da prorrogação para vencer por 3 a 2, com cabeçada de Cuti Romero e toque contra de Diney Borges para salvar os atuais campeões mundiais.

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    Messi com o obraço erguido comemorando
    Messi segue como esperança da Argentina diante do Egito (Imagem: Chandan Khanna/AFP)

    Já o Egito teve mais dificuldades para vencer seus jogos. Na fase de grupos, foram dois empates, contra Bélgica e Irã. Bastou vencer pela primeira vez em sua história nos Mundiais, diante da Nova Zelândia, para avançar ao mata-mata. Nos 16 avos, nova angústia: empate por 1 a 1 com a Austrália nos 120 minutos, e vitória nos pênaltis para continuar a construção de uma história que, agora, tem mais uma vez como roteiro a condição de azarão.

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    👀 Olho nos recordes dos astros!

    Messi, pela Argentina, tem como objetivo continuar ampliando marcas já alcançadas neste Mundial. Na briga pela artilharia - empatado com sete gols com Mbappé e Haaland -, o camisa 10 planeja aumentar o número de gols totais na história da Copa, com 20, e se distanciar da estrela francesa. Além disso, marcou nos últimos oito jogos que disputou na competição, somando a edição de 2022.

    Já Salah está em uma saudável briga com o técnico Hossam Hassan. Maior artilheiro da história da seleção egípcia, o atual comandante tem 69 gols, um a mais do que o ídolo do Liverpool, e pode ver o recorde ser quebrado de perto.

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    Salah é o principal astro do Egito na Copa do Mundo 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Salah é o principal astro do Egito no duelo com a Argentina (Foto: Paul Ellis/AFP)

    A bola rola para Argentina e Egito às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia (EUA), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrenta o vencedor de Suíça x Colômbia, que acontece também nesta terça, mas às 17h, no BC Place, em Vancouver (CAN).

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