Por que a CazéTV tem delay na transmissão da Copa e como é possível reduzir o atraso L! explica por que a transmissão da CazéTV tem delay na Copa e o que pode ser feito para reduzir o impacto para o torcedor brasileiro no streaming

A Copa do Mundo de 2026 vive, nos bastidores, uma rivalidade implícita entre as emissoras que transmitem a competição. Embora seja a detentora dos direitos de todos os jogos da Copa, a CazéTV precisa lidar com um desafio frente às outras concorrentes: o delay mais longo que a Globo e o SBT nos canais abertos de televisão, que tem gerado reclamações dos telespectadores que optam por assistir à transmissão pelo canal do YouTube, já que recebem o sinal com atraso. Entenda por que isso acontece e se é possível corrigir.

Por que a transmissão na CazéTV é atrasada?

É importante lembrar que o atraso na transmissão dos jogos da Copa, chamado de delay, também acontece nos canais de televisão aberta. Nenhuma transmissão que chega para o telespectador é exatamente em tempo real, já que é impossível não existir um tempo de processamento entre a solicitação do usuário e a resposta do servidor.

continua após a publicidade

Segundo Evandro César Vilas Boas, professor de Engenharia de Telecomunicações do Instituto Nacional (Inatel), a diferença da TV aberta para o streaming (meio de transmissão da CazéTV) é a tecnologia de cada transmissão.

— A diferença está na latência de cada tecnologia. Na TV aberta, o sinal percorre um caminho mais curto, sendo transmitido por radiodifusão diretamente até o receptor, o que resulta em um atraso de poucos segundos. Já no streaming, como acontece na CazéTV, o sinal precisa passar por diversas etapas adicionais, como codificação, distribuição por servidores na internet e armazenamento temporário em buffer para evitar travamentos. Esse processo aumenta a latência e faz com que a transmissão chegue alguns segundos, ou até dezenas de segundos, depois da TV aberta. Por isso, normalmente, quem assiste pela TV vê o lance antes de quem acompanha pelo streaming — explica o professor.

continua após a publicidade

Ou seja, o atraso é o que se chama de latência. É como se chama o tempo de resposta que uma rede ou aplicativo web leva para entregar algo ao usuário. Como muitos dados são transferidos desde a transmissão até quem está assistindo, várias etapas precisam ser concluídas antes da solicitação.

Por ser transmitido via streaming, de forma digital, as transmissões da CazéTV passam por um processo ainda mais longo para que essa distância diminua em relação aos canais de TV aberta, como explica o professor Evandro César Vilas Boas.

continua após a publicidade

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

Extensões que prometem diminuir o delay da CazéTV realmente funcionam? É legal usá-las?

CazéTV transmite a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação)

Recentemente, algumas extensões surgiram na internet com a pretensão de diminuir o delay das transmissões dos jogos da Copa na CazéTV. O usuário precisa baixá-la e ativá-la no navegador utilizado para que o serviço funcione.

A iniciativa nasce do desejo de quem não quer assistir aos jogos pelas emissoras concorrentes, mas também não quer ser incomodado com o grito antecipado de 'gol' dos vizinhos. O professor Evandro César explica que essas extensões podem, sim, reduzir o tempo de atraso, mas não alteram a latência da transmissão, que não pode ser alterada pelo usuário. E isso pode acarretar em alguns travamentos.

continua após a publicidade

— Na prática, elas atuam sobre o buffer do player do YouTube, consumindo mais rapidamente a reserva de vídeo que já foi carregada. Isso faz com que o espectador fique mais próximo da borda da transmissão 'ao vivo', mas não elimina o atraso gerado pelas etapas de codificação, distribuição pela internet e entrega do conteúdo. Ou seja, é um paliativo que atua do lado do usuário, e não uma solução para a causa do problema. Do ponto de vista da legalidade, em princípio, não há irregularidade, pois a extensão apenas modifica a forma como o navegador reproduz o vídeo, sem interferir na transmissão da plataforma. O principal risco é que, ao reduzir excessivamente o buffer, a reprodução fique mais suscetível a travamentos e interrupções, caso a conexão com a internet oscile — explica o professor da Inatel.

Ou seja, é possível assistir mais "próximo" ao vivo dos canais abertos, mas, caso a conexão não seja boa, aumentam as chances de que a transmissão trave ou que a qualidade caia. O professor também explica se é legal ou seguro utilizar uma extensão com esse objetivo:

continua após a publicidade

— Do ponto de vista da segurança cibernética, o cuidado deve ser com a origem da extensão, e não com a funcionalidade em si. Toda extensão instalada no navegador pode solicitar permissões para acessar páginas visitadas, modificar conteúdos ou coletar determinadas informações. Se ela for desenvolvida por uma fonte confiável e tiver o código auditado ou boa reputação, o risco tende a ser baixo. Por outro lado, instalar extensões de desenvolvedores desconhecidos ou fora das lojas oficiais pode expor o usuário a riscos como coleta indevida de dados, roubo de credenciais, monitoramento da navegação ou até inserção de conteúdo malicioso. Por isso, a recomendação é sempre verificar a procedência da extensão, as permissões solicitadas e a reputação do desenvolvedor antes da instalação.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dá para diminuir ou acabar com o delay da CazéTV?

Elenco da Cazé TV (Foto: Divulgação/Cazé TV)

Para além das extensões, muitos telespectadores ficam na dúvida se podem tomar alguma outra medida para diminuir ou tirar o atraso da transmissão dos jogos da Copa no YouTube. O professor Evandro César é categórico sobre as possibilidades que existem para que o próprio usuário resolva a questão:

continua após a publicidade

— Em geral, não. A maior parte da latência é determinada pela própria tecnologia de transmissão utilizada pela plataforma e não pelos aparelhos do usuário. O streaming exige diversas etapas, como disse antes, para garantir estabilidade, e esse atraso é definido pelo provedor do serviço. O espectador pode ter pequenas variações dependendo da qualidade da conexão com a internet e do dispositivo utilizado, mas não consegue eliminar ou reduzir significativamente esse delay. Na prática, cabe apenas escolher a plataforma pela qual deseja assistir, sabendo que cada tecnologia apresenta uma latência característica — explica o especialista.

A CazéTV pode corrigir o delay de alguma forma agora ou no futuro?

Além da Copa do Mundo, o canal do YouTube tem adquirido cada vez mais os direitos de transmissão de competições internacionais de futebol, e surge a dúvida se esse "problema" pode ser ou não corrigido no futuro ou até mesmo de imediato. Evandro César explica que a diminuição do delay depende apenas do próprio canal, já que está diretamente associada à tecnologia usada nas transmissões.

continua após a publicidade

— Sim. O delay pode ser reduzido, mas essa é uma decisão que depende da própria plataforma. O YouTube e os demais serviços de streaming podem adotar tecnologias de baixa latência, otimizar o processo de codificação e distribuição do vídeo e reduzir o tempo de buffer, aproximando a transmissão do tempo real. Entretanto, existe um equilíbrio entre latência e estabilidade; quanto menor o buffer, menor o atraso, mas maior o risco de travamentos em conexões instáveis. Por isso, o desafio vai além de apenas reduzir o delay, pois envolve fazer isso sem comprometer a experiência do usuário. A tendência é que essas tecnologias continuem evoluindo, permitindo transmissões cada vez mais próximas do tempo real.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.