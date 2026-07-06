Quem vale mais? Confira os cinco jogadores mais caros do Vasco no mercado Elenco cruz-maltino concentra ativos que podem ganhar ainda mais valor no mercado

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O Vasco atravessa um momento de instabilidade financeira e política. O clube esteve perto de concluir a venda da SAF para o grupo liderado pelo empresário Marcos Lamacchia, mas o afastamento de Pedrinho do comando da empresa congelou uma negociação que estava bem encaminhada.

Enquanto o futuro da SAF segue indefinido, o elenco cruz-maltino continua sendo um dos principais patrimônios do clube. Em um cenário de dificuldades financeiras, a valorização de jogadores pode representar uma importante fonte de receita, especialmente em caso de propostas do mercado internacional.

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Com base nos valores de mercado do Transfermarkt, o Lance! listou os cinco jogadores mais valiosos do elenco do Vasco. A relação considera apenas atletas com vínculo definitivo com o clube. Jogadores emprestados, como Robert Renan, Cuiabano e Carlos Cuesta, aparecem entre os mais valorizados do elenco, mas ficaram fora da lista por não pertencerem ao Cruz-Maltino.

Os cinco jogadores mais valiosos do Vasco

1. Andrés Gómez - € 11 milhões (R$ 65,48 milhões)

Principal destaque do Vasco na temporada ao lado do volante e capitão Thiago Mendes, Andrés Gómez vive o melhor momento da carreira. O colombiano ganhou ainda mais projeção após ser convocado para defender a Colômbia na Copa do Mundo, fator que impulsionou seu valor de mercado.

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Peça fundamental no esquema cruz-maltino, o atacante desperta interesse de clubes europeus e uma proposta significativa nesta janela de transferências pode marcar o fim de sua passagem por São Januário.

2. Nuno Moreira - € 7 milhões (R$ 41,54 milhões)

Depois de uma excelente temporada em 2025, Nuno Moreira ainda busca recuperar o protagonismo. O ponta perdeu espaço nos últimos meses e chegou a ser reserva sob o comando de Renato Gaúcho.

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Mesmo vivendo uma fase abaixo da expectativa, o português segue entre os ativos mais valiosos do Vasco e mantém mercado no futebol europeu.

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Nuno Moreira em campo pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

3. Léo Jardim - € 7 milhões (R$ 41,54 milhões)

Um dos líderes do elenco, Léo Jardim é um dos jogadores que está há mais tempo no Vasco. O goleiro de 31 anos se consolidou como referência da equipe e, em seu auge, recebeu sondagens de clubes europeus e chegou à Seleção Brasileira. A regularidade e a experiência fazem do camisa 1 um dos atletas mais valorizados do elenco cruz-maltino.

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4. Lucas Piton - € 6 milhões (R$ 35,61 milhões)

Lucas Piton já esteve na mira de clubes europeus após o excelente desempenho nas últimas duas temporadas, quando participou diretamente de 26 gols em 107 partidas.

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Em 2026, porém, o lateral vive um momento diferente. Ainda sem participações em gols após 25 jogos, Piton perdeu a condição de titular para Cuiabano, mas continua entre os jogadores de maior valor de mercado do Vasco.

Lucas Piton durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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5. Paulo Henrique - € 6 milhões (R$ 35,61 milhões)

Fechando a lista aparece Paulo Henrique. O lateral-direito foi um dos destaques da equipe em 2025, desempenho que lhe rendeu até uma convocação para a Seleção Brasileira. Apesar da queda de rendimento nesta temporada, segue sendo considerado um importante patrimônio do Vasco e um atleta com potencial para despertar interesse no mercado em futuras janelas de transferência.

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