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Quem são os jogadores mais valiosos do Atlético? Veja o ranking e os valores

Elenco alvinegro tem atletas de alto valor de mercado

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
07/07/2026 06:00
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Cassierra comemora gol contra o Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cassierra comemora gol contra o Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Sem a intenção de fazer grandes investimentos nesta janela de transferências, tendo em vista a situação financeira do clube, o Atlético segue atento às oportunidades de mercado. Ao mesmo tempo, o elenco alvinegro reúne jogadores que são importantes ativos do clube e possuem alto valor de mercado.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Sem a intenção de fazer grandes investimentos nesta janela de transferências, tendo em vista a situação financeira do clube, o Atlético segue atento às oportunidades de mercado. Ao mesmo tempo, o elenco alvinegro reúne jogadores que são importantes ativos do clube e possuem alto valor de mercado.

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    • De acordo com o site especializado Transfermarkt, o Atlético tem apenas o 12º elenco mais valioso da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, alguns atletas se destacam pelas altas avaliações de mercado. Confira a seguir quem são os cinco jogadores mais valiosos do elenco alvinegro e quanto cada um vale.

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    Os cinco jogadores mais valiosos do Atlético

    1. Renan Lodi - €11 milhões (R$ 59 milhões)

    Um dos principais destaques do Atlético no primeiro semestre de 2026, Renan Lodi também é o jogador mais valioso do elenco alvinegro. Contratado para esta temporada sem custos, o lateral-esquerdo chegou ao clube após o fim de seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

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    • Aos 28 anos, Lodi ainda mantém alta valorização no mercado graças à idade e trajetória construída no futebol europeu. Revelado pelo Athletico-PR, o jogador defendeu clubes como Atlético de Madrid, Nottingham Forest e Olympique de Marselha antes de retornar ao Brasil.

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    2. Mateo Cassierra - €8 milhões (R$ 47,2 milhões)

    Contratado pelo Atlético para a temporada de 2026, Cassierra é o segundo jogador mais valioso do elenco alvinegro. O atacante chegou ao clube após negociação com o Zenit, da Rússia, e após um início mais lento, conquistou espaço na equipe.

    Aos 29 anos, o camisa 9 viveu uma reta final de primeiro semestre em alta. Com gols importantes e boas atuações, o colombiano se consolidou como uma das principais referências técnicas do ataque atleticano.

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    Cassierra comemora gol contra Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Cassierra comemora gol contra Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    3. Victor Hugo - €7 milhões (R$ 41,3 milhões)

    Desde que chegou ao Atlético, no início da temporada, Vitor Hugo conquistou a confiança da comissão técnica e se firmou como um dos jogadores mais regulares e importantes da equipe. Titular absoluto, o volante tem se destacado pela consistência nas atuações e pelo papel desempenhado no meio-campo alvinegro.

    Aos 22 anos, o jogador revelado pelo Flamengo e com passagens pelo futebol turco e Santos, ainda possui grande potencial de evolução, fator que contribui para sua alta valorização no mercado.

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    4. Tomás Cuello - €6 milhões (R$ 35,4 milhões)

    Contratado pelo Atlético no início de 2025, Cuello custou cerca de 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 36 milhões na cotação da época). Aos 26 anos, o atacante ocupa lugar entre os jogadores mais valiosos do elenco, reflexo da idade, do potencial e da regularidade com que vem sendo utilizado.

    Apesar de alternar momentos de destaque e de oscilação desde que chegou ao clube, Cuello sempre foi peça importante para os treinadores que passaram pelo Atlético. Versátil, o argentino já atuou pelos dois lados do ataque e também em uma função mais recuada, como ala pela direita. No primeiro semestre de 2026, terminou a temporada como titular absoluto da equipe comandada por Eduardo Dominguez.

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    5. Alexsander - €5,5 milhões (R$ 32,4 milhões)

    Alexsander fecha o top 5 dos jogadores mais valiosos do Atlético. O volante de 22 anos chegou ao clube em julho de 2025, cercado de expectativa após se destacar nas categorias de base e no profissional do Fluminense. No entanto, ainda não conseguiu demonstrar todo o potencial que o colocou entre os jovens mais promissores do futebol brasileiro.

    Desde que desembarcou em Belo Horizonte, o meio-campista sofreu com lesões, fator que prejudicou sua sequência e rendimento com a camisa alvinegra. Na reta final do primeiro semestre de 2026, Alexsander voltou a receber oportunidades e ganhou espaço na equipe. Agora, a expectativa é que a pausa para a Copa do Mundo permita ao jogador aprimorar a condição física e retornar em melhores condições para, enfim, mostrar o futebol que motivou sua contratação.

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    Alexsander em Atlético x Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Alexsander em Atlético x Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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