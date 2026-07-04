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CazéTV adquire os direitos de transmissão de todos os jogos da Eurocopa; veja detalhes

Canal de YouTube repete parceria com a Uefa e aumenta catálogo de competições internacionais

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
04/07/2026 19:15
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Eurocopa 2024
CzéTV transmitirá todos os jogos da Eurocopa de 2028. (Foto: Divulgação/Uefa)

Após a aquisição dos direitos de transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026, a CazéTV ampliará ainda mais a cobertura de seleções e anunciou que transmitirá todos os jogos da Eurocopa de 2028 no Brasil. A marca já havia transmitido a edição de 2024 e renovou a parceria com a Uefa para o próximo torneio.

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    O canal de YouTube comandado pela empresa LiveMode garantiu o pacote completo de exibição, que inclui a autorização para publicar nas redes sociais conteúdos como gols, melhores momentos, entrevistas, vídeos de bastidores e outros materiais oficiais da Uefa durante o torneio.

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    O movimento reforça o crescimento do canal brasileiro nos direitos de transmissão de competições esportivas, em especial no futebol. Além da Copa masculina, a CazéTV possui a exclusividade do Mundial feminino em plataformas digitais, que acontecerá no Brasil em 2027. No futebol de clubes, a marca transmite partidas do Brasileirão e agora detém partidas das cinco principais ligas europeias: Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1.

    Felipe Aquilino, Diretor de Direitos de Mídia da CazéTV, reforçou a importância da aquisição dos direitos de transmissão da Eurocopa para contribuir com o movimento da empresa de exibir partidas nos meios digitais de forma gratuita. O executivo ainda apontou que a compra exclusiva para plataformas online se torna mais um diferencial para o canal em relação aos concorrentes.

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    • - Levar todos os jogos da UEFA Euro 2028 aos torcedores brasileiros pela CazéTV, é mais um passo importante em nossa missão de tornar os maiores momentos do esporte mundial acessíveis a todos. A competição completa uma oferta de futebol europeu que nenhuma outra plataforma no Brasil consegue igualar - afirmou Aquilino.

    A Eurocopa de 2028 será disputada de 9 de junho a 9 de julho de 2028, e a grande novidade é que as partidas serão realizadas em quatro países anfitriões: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Guy-Laurent Epstein, Diretor de Marketing da UEFA, também celebrou o acordo com a marca brasileira e falou da boa relação que mantém com a detentora do canal, a LiveMode.

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    - Estamos muito satisfeitos em expandir nossa colaboração com a LiveMode, após a parceria bem-sucedida durante o UEFA EURO 2024. A abordagem digital da CazéTV nos ajudará a alcançar novos públicos e tornar a competição mais acessível aos fãs em todo o Brasil - disse o diretor da Uefa.

    Além dos torneios de futebol, a CazéTV já exibiu os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, e renovou a parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para transmitir a edição das Olimpíadas de 2028, em Los Angeles, nos EUA.

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