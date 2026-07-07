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Quem bate melhor pênalti? Compare os números de Bruno e Vini Jr

Ancelotti explica escolha pelo camisa 8

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 12:31
Atualizado há 2 minutos
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Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final do Mundial, deixou uma ferida aberta e um grande alvo de questionamentos: o pênalti sofrido por Matheus Cunha e desperdiçado por Bruno Guimarães, aos 13 minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda apontava 0 a 0. A escolha do camisa 8 em detrimento de Vinícius Júnior — principal astro da equipe e ex-cobrador oficial do Real Madrid — gerou forte repercussão negativa. No entanto, um estudo de um ano realizado pela comissão técnica justifica a decisão que inflamou a opinião pública.

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    • Segundo o técnico Carlo Ancelotti, a hierarquia oficial de batedores contava com Neymar, Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli. Como os três primeiros não estavam em campo no momento da infração, a responsabilidade recaiu sobre o volante do Newcastle. Vini Jr, curiosamente, era apenas o sexto da lista.

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    – Fizemos uma estatística de um ano, e escolhemos Bruno Guimarães porque pensamos que era o melhor no campo – justificou Carlo Ancelotti.

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    • O levantamento dos dados do período citado por Ancelotti revela o cenário que embasou a comissão. Embora a percepção popular clamasse pelo protagonismo do camisa 7, o aproveitamento técnico mudou a balança:

    1. Gabriel Martinelli: 100% de aproveitamento (1 cobrança, 1 gol)
    2. Vini Jr: 71,4% de aproveitamento (7 cobranças, 5 gols, 2 erros)
    3. Bruno Guimarães: 66,6% de aproveitamento (3 cobranças, 2 gols, 1 erro)

    Ainda que Martinelli ostentasse o melhor índice, o atacante do Arsenal teve apenas uma cobrança no intervalo de um ano — convertida na decisão por pênaltis contra o PSG, pela Liga dos Campeões. Assim, Bruno Guimarães foi o escolhido ainda na preleção, mesmo com menos da metade do volume de batidas de Vini Jr na temporada.

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    Durante o mesmo período no Real Madrid, Vini dividiu as penalidades com Kylian Mbappé, que assumiu 11 cobranças (com 10 acertos). O brasileiro desperdiçou chances contra o Valencia (La Liga) e diante do Manchester City (Champions League), onde parou no goleiro Donnarumma.

    Raio-X dos batedores em campo

    Confira o histórico detalhado de cada atleta ao longo do último ano:

    Vini Jr

    1. Gols: Villarreal (3x1), Real Sociedad (duas vezes no 4x1), Manchester City (2x1) e Atlético de Madrid (3x2).
    2. Erros: Valencia (4x0, chute no meio do gol) e Manchester City (3x0, chute cruzado defendido).

    Bruno Guimarães

    1. Gols: Newcastle x Leeds e Newcastle x Brentford (ambos pela Premier League).
    2. Erro: Bournemouth x Newcastle (Copa da Inglaterra, em disputa de pênaltis).

    Gabriel Martinelli

    1. Gol: Convertido contra o goleiro Safonov na disputa de pênaltis entre Arsenal e Paris Saint-Germain.

    Noruega x Inglaterra
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