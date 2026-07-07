Quem bate melhor pênalti? Compare os números de Bruno e Vini Jr
Ancelotti explica escolha pelo camisa 8
A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final do Mundial, deixou uma ferida aberta e um grande alvo de questionamentos: o pênalti sofrido por Matheus Cunha e desperdiçado por Bruno Guimarães, aos 13 minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda apontava 0 a 0. A escolha do camisa 8 em detrimento de Vinícius Júnior — principal astro da equipe e ex-cobrador oficial do Real Madrid — gerou forte repercussão negativa. No entanto, um estudo de um ano realizado pela comissão técnica justifica a decisão que inflamou a opinião pública.
Segundo o técnico Carlo Ancelotti, a hierarquia oficial de batedores contava com Neymar, Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli. Como os três primeiros não estavam em campo no momento da infração, a responsabilidade recaiu sobre o volante do Newcastle. Vini Jr, curiosamente, era apenas o sexto da lista.
– Fizemos uma estatística de um ano, e escolhemos Bruno Guimarães porque pensamos que era o melhor no campo – justificou Carlo Ancelotti.
O que dizem os números?
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O levantamento dos dados do período citado por Ancelotti revela o cenário que embasou a comissão. Embora a percepção popular clamasse pelo protagonismo do camisa 7, o aproveitamento técnico mudou a balança:
- Gabriel Martinelli: 100% de aproveitamento (1 cobrança, 1 gol)
- Vini Jr: 71,4% de aproveitamento (7 cobranças, 5 gols, 2 erros)
- Bruno Guimarães: 66,6% de aproveitamento (3 cobranças, 2 gols, 1 erro)
Ainda que Martinelli ostentasse o melhor índice, o atacante do Arsenal teve apenas uma cobrança no intervalo de um ano — convertida na decisão por pênaltis contra o PSG, pela Liga dos Campeões. Assim, Bruno Guimarães foi o escolhido ainda na preleção, mesmo com menos da metade do volume de batidas de Vini Jr na temporada.
Durante o mesmo período no Real Madrid, Vini dividiu as penalidades com Kylian Mbappé, que assumiu 11 cobranças (com 10 acertos). O brasileiro desperdiçou chances contra o Valencia (La Liga) e diante do Manchester City (Champions League), onde parou no goleiro Donnarumma.
Raio-X dos batedores em campo
Confira o histórico detalhado de cada atleta ao longo do último ano:
Vini Jr
- Gols: Villarreal (3x1), Real Sociedad (duas vezes no 4x1), Manchester City (2x1) e Atlético de Madrid (3x2).
- Erros: Valencia (4x0, chute no meio do gol) e Manchester City (3x0, chute cruzado defendido).
Bruno Guimarães
- Gols: Newcastle x Leeds e Newcastle x Brentford (ambos pela Premier League).
- Erro: Bournemouth x Newcastle (Copa da Inglaterra, em disputa de pênaltis).
Gabriel Martinelli
- Gol: Convertido contra o goleiro Safonov na disputa de pênaltis entre Arsenal e Paris Saint-Germain.
Noruega x Inglaterra
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