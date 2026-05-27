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O príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud publicou em sua conta no X, o antigo Twitter, na tarde de segunda-feira (25), que está investindo na Inter de Limeira, clube do interior paulista, ao lado dos pentacampeões Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos. A postagem aumentou o impacto e a expectativa de que os ídolos da Seleção Brasileira estejam diretamente envolvidos na compra da SAF.

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O modelo de negócio e a inspiração no Bahia

Nona colocada na Série C do Brasileirão, com 12 pontos, a Inter de Limeira se prepara para virar uma SAF. Na semana passada, a diretoria se manifestou por meio de uma nota oficial e confirmou que a equipe está em uma nova etapa de estudos e negociações para a constituição da empresa.

De acordo com o comunicado oficial, o primeiro passo do processo foi consolidado com a assinatura do Memorando de Entendimento, de caráter não vinculante, com o investidor Enrico Bueno de Moraes Ambrogini. O documento, conhecido no meio de negócios como MOU, estabelece as diretrizes iniciais para a continuidade das análises técnicas, jurídicas, financeiras e operacionais relacionadas ao projeto.

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O clube ainda opera no modelo associativo, mas o estatuto foi reformulado recentemente para permitir a transformação em SAF. Segundo apuração do Lance!, essa atualização estatutária foi feita com base no modelo do Bahia, equipe que foi vendida para o Grupo City e serviu de espelho para o clube de Limeira.

Com o estatuto pronto e permitindo a venda de uma parte das ações, o processo avança nos bastidores. Pelo fato de a Inter ainda ser associativa, as votações após a assinatura do memorando já estão ocorrendo no Conselho Deliberativo. Foram feitas as primeiras apresentações, e o investidor já expôs suas ideias aos conselheiros. Além disso, foi criada uma comissão de SAF para analisar o projeto e contratado um escritório especializado no tema para prestar consultoria ao clube.

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Conforme apuração do Lance!, restam etapas importantes a serem analisadas, mas, caso o cronograma siga sem imprevistos, há a possibilidade de que Enrico se torne o dono da SAF da Inter de Limeira até o fim deste ano.

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Quem é Enrico?

Enrico Ambrogini é conhecido no mercado por sua proximidade com Ronaldo, tendo atuado como gestor das SAFs do Cruzeiro e do Valladolid, clubes que pertenceram ao ex-camisa 9 da Seleção. O executivo também foi contratado pela Inter de Limeira para ser o CEO do clube no ano de 2021, deixando o cargo justamente quando foi chamado por Ronaldo para o projeto do Cruzeiro. Além disso, ele tem uma forte ligação familiar com a cidade, por ser natural de Limeira e morar na cidade.

O Lance! também apurou que Enrico Ambrogini conduz o processo de compra da SAF da Inter há alguns meses. Tanto Ronaldo quanto Roberto Carlos são amigos pessoais do executivo e demonstraram interesse em apoiá-lo na construção desse projeto no clube.

O próprio Enrico se posicionou em entrevista ao Portal de Limeira na terça-feira (26), confirmando que lidera o processo e destacando seu entusiasmo com o projeto.

— Há o interesse, sem dúvida há o interesse, porque o projeto é magnífico. Um projeto em que eu acredito muito, sempre acreditei, desde a minha primeira proposta até a construção da proposta que se tornou (oficial) — afirmou o investidor.

Os bastidores do envolvimento de Ronaldo, Roberto Carlos e do príncipe saudita

Em resposta ao Estadão no mês de abril de 2026, Ronaldo já havia sinalizado que a situação estava caminhando bem e que o projeto estava avançando nos bastidores, ressaltando que Enrico estava à frente do negócio.

— A situação está andando e está muito bem. Temos um projeto. Vamos falar disso mais para frente, com o Enrico, que é um grande amigo e esteve na minha gestão com Cruzeiro e Valladolid. Ele é de Limeira e está tocando o negócio. Estou ajudando-o muito. No momento certo, vamos fazer um anúncio importante — disse Ronaldo na ocasião.

Nessa mesma linha, Roberto Carlos confirmou em entrevista recente ao jornalista Nilsinho Zanchetta, da região de Araras, que foi convidado por Ronaldo para ser sócio no projeto e que iniciará seus investimentos na Inter de Limeira, indicando ainda que os planos podem se expandir para outros clubes no futuro.

Nesse sentido, o príncipe saudita movimentou as redes sociais ao publicar no X uma montagem que reúne os rostos de Ronaldo, Roberto Carlos, Enrico e dele próprio, junto ao símbolo da Inter de Limeira, acompanhada da frase "Juntos pela Inter" e da seguinte mensagem:

— Grandes nomes do esporte e pessoas supercompetentes se unindo em prol de um futuro para a Inter de Limeira. Uma SAF forte, com visão, história e potencial para recolocar a Internacional no lugar que merece. Torcendo para que esse projeto se concretize e seja um grande marco para o clube e para toda a cidade — escreveu o príncipe saudita na mensagem.

O formato exato da participação do príncipe saudita no processo ainda não foi detalhado. A diretoria da Inter de Limeira não tem gerência sobre quem serão os acionistas que farão parte do grupo de Enrico. Por conta disso, o clube conduz o rito com extremo cuidado e cautela.

Segundo apuração do Lance!, a aproximação do príncipe árabe com o projeto da SAF se deu por meio de Roberto Carlos, de quem é amigo pessoal.

Em sua entrevista recente ao Portal de Limeira, Enrico disse que a postagem do príncipe mostra o tamanho do interesse e a relevância do projeto, mas reforçou que ele (Enrico) permanece na liderança direta das negociações.

— Não posso entrar em muitos detalhes por causa da cláusula de confidencialidade que a gente (Enrico e o clube) assinou no MOU, memorando de entendimentos. Mas o que eu posso falar para vocês é que é óbvio que há esse interesse, porque o próprio príncipe colocou no Twitter dele (...) Se o próprio príncipe tem interesse, mostra o tamanho do projeto que podemos fazer aqui dentro — destacou o executivo.

— (....) Queria deixar bem claro também que quem está no dia a dia aqui sou eu. Eu sei que é chato comparar, o pessoal olha Roberto Carlos, Ronaldo e querem estar do lado deles, mas quem vai fazer o projeto no dia a dia, quem vai estar aqui, mora aqui, sou eu. O próprio Ronaldo deixou claro — completou Enrico.

O feito histórico de 1986

Há 40 anos, a Inter de Limeira escrevia um dos capítulos mais ricos de sua longa história ao se tornar o primeiro clube do interior a conquistar o Campeonato Paulista. A equipe comandada pelo técnico Pepe contava com Silas, João Luís, Juarez, Bolívar, Pecos, Manguinha, Gilberto Costa, João Batista, Tato, Kita e Lê.

O palco da grande decisão contra o Palmeiras foi o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, que recebeu públicos massivos nos dois jogos da final.

Após um empate sem gols no primeiro confronto, a Inter garantiu a taça inédita com uma vitória por 2 a 1 na partida decisiva. Além da conquista do título, o clube terminou aquela edição com o ataque mais positivo da competição, somando 59 gols, e teve Kita como o grande artilheiro do torneio.

Nota oficial do clube sobre a SAF

"O Conselho Deliberativo da Associação Atlética Internacional informa que iniciou oficialmente uma nova etapa de estudos e negociações para a possível constituição da SAF do clube.

Como primeiro passo deste processo, foi firmado um Memorando de Entendimentos (MOU) não vinculante com o investidor Enrico Bueno de Moraes Ambrogini, documento que estabelece diretrizes iniciais para continuidade das análises técnicas, jurídicas, financeiras e operacionais relacionadas ao projeto.

A Internacional reforça que o Memorando possui caráter preliminar e não representa, neste momento, aprovação definitiva de venda, transferência de controle ou conclusão da operação da SAF. Trata-se de uma etapa inicial, necessária para aprofundamento das discussões e construção de um modelo sólido, responsável e sustentável para o futuro do clube.

A proposta em análise contempla diferentes possibilidades estruturais de investimento, que seguirão sendo avaliadas pelas partes ao longo das próximas etapas do processo. Eventuais definições sobre participação societária, governança, valuation e demais condições da operação somente ocorrerão após conclusão de todas as análises técnicas e negociais necessárias.

A Internacional entende que uma SAF deve representar muito mais do que um simples investimento financeiro. O objetivo do clube é buscar um projeto capaz de fortalecer institucionalmente a Inter, modernizar sua gestão, ampliar sua competitividade esportiva e construir um futuro sustentável, sempre com absoluto respeito à sua história e à sua torcida.

Como próximos passos, o Conselho Deliberativo dará início à contratação de consultorias independentes especializadas para condução do valuation do clube, assessoria jurídica da operação e processo de due diligence, considerados fundamentais para garantir segurança, transparência e responsabilidade em todas as decisões futuras.

A Inter de Limeira reforça que todo o processo será conduzido com cautela, profissionalismo e compromisso com os interesses permanentes do clube, mantendo associados, torcedores e parceiros informados sobre avanços relevantes das tratativas.

Limeira, 19 de maio de 2026.

CONSELHO DELIBERATIVO

Associação Atlética Internacional"

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