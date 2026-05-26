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Com a aproximação da Copa do Mundo, evento de maior audiência do planeta, o consumo de esporte e o interesse pelo futebol registram enorme crescimento. O Ibope divulgou uma pesquisa recente com um raio-x do público que acompanhará a competição, utilizando os dados do Target Group Index Global Quick View. O estudo traz detalhes sobre o alcance global do torneio por meio da série de publicações "Sua Janela para a Copa do Mundo", que envolve diversos pilares sobre a audiência em todo o mundo.

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O levantamento aponta que, na média dos 36 países analisados, 31% dos homens acompanham a Copa do Mundo, enquanto 17% das mulheres se dizem fãs da competição. No total geral do público que declara ter interesse pelo Mundial, dois terços são homens.

Brasil e Argentina lideram interesse

Brasil e Argentina lideram entre os países com mais interesse pela Copa, confirmando a tradição das duas potências do futebol mundial. Logo atrás está a África do Sul, que sustenta o forte engajamento gerado por ter sediado o torneio em 2010.

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Na outra ponta da tabela, entre as nações analisadas pelo Target Group Index Global Quick View, figuram os Estados Unidos, mercado em que apenas 10% da população declara acompanhar o campeonato. Mesmo com o país sediando grande parte dos jogos do Mundial, o fato de ser anfitrião não se traduziu em um nível expressivo de conexão do público com a disputa.

Brasileiras têm dobro do engajamento de alemãs e espanholas

Um dado que chama a atenção no levantamento do Ibope é que, no Brasil, na Argentina e na África do Sul, as mulheres acompanham mais a Copa do Mundo do que a média dos homens de todas as 36 nações analisadas.

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O mercado brasileiro lidera essa média de engajamento feminino: 35% das mulheres se declaram fãs da Copa do Mundo, superando a média global masculina de 31%. Em segundo lugar está a Argentina, com 34%, seguida logo depois pela África do Sul, com 33%.

As brasileiras aparecem bem à frente de torcedoras de outros países com tradição no futebol, como as inglesas (20%), espanholas (18%), alemãs (17%) e francesas (15%).

Porcentagem de mulheres em cada país que são fãs de Copa do Mundo

Pesquisa mostra que mostra que no Brasil, Argentina e África do Sul as mulheres acompanham mais futebol do que a média dos homens dos 36 país analisados (Crédito: Fonte: Target Group Index Global Quick View 2026/ Ibope)

Sobre a pesquisa

O levantamento integra a série de publicações "Sua Janela para a Copa do Mundo", que abrange diversos pilares sobre a audiência global. O Ibope utilizou os dados do Target Group Index Global Quick View, que oferecem uma visão padronizada de consumidores conectados em 36 países, para revelar cinco insights-chave sobre os fãs do torneio ao redor do mundo.

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