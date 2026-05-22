Quem são os 10 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo?

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Faltam 20 dias para a abertura da Copa do Mundo, no dia 11 de junho, com a partida entre México e África do Sul no icônico Estádio Azteca, na capital mexicana. Seleções favoritas, como Brasil, França, Alemanha e Portugal, além de outros 21 países participantes, já convocaram os jogadores que disputarão o torneio. Pela primeira vez, o Mundial terá 48 seleções e, como de costume, reunirá os maiores craques do planeta. Um conjunto de astros que valem centenas de milhões de euros no mercado. Você sabe quem são os 10 mais valiosos que estarão no torneio?

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O portal Transfermarkt, plataforma especializada em estatísticas, notícias e avaliações financeiras no futebol, fez um levantamento dos atletas de maior valor de mercado entre todas as seleções. O site adota uma metodologia baseada em métricas consolidadas que refletem o desempenho esportivo em campo, o potencial de crescimento comercial e a relevância de cada profissional no mercado de transferências. O Transfermarkt listou os top 10 segundo esses critérios.

No topo da lista, estão três atacantes jovens que brilham na elite do futebol europeu: o norueguês Erling Haaland, do Manchester City; o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona; e o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid. Os três estão empatados em valor, mas o Transfermarkt colocou o artilheiro noruguês na frente por outros critérios subjetivos, como o peso do campeonato que disputam e o tempo de contrato.

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Vale lembrar que um outro trio que, durante anos, foi referência de talento no futebol mundial não aparece na relação dos mais valorizados. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que já acumulam cinco Copas do Mundo no currículo e caminham para o recorde histórico de seis participações, e Neymar, que se prepara para o seu quarto Mundial, perderam valor de mercado.

➡️ Neymar, Messi e CR7 chegam à Copa em queda de valor de mercado.

Na comparação direta com a Copa de 2022, no Catar, os craques da Argentina, de Portugal e do Brasil chegam ao evento com desvalorização que varia de 40 até 86%. Uma queda já projetada, tratando-se de atletas que superaram a barreira dos 30 anos: Neymar tem 34, Messi, 38, e Cristiano Ronaldo, 41 anos de idade. Eis a relação dos jogadores com maior valor de mercado atualmente no futebol mundial:

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Top 10 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo

1. Erling Haaland (Noruega) - € 200 milhões

Haaland, atacante do Manchester City, é uma das estrelas da Copa do Mundo (Foto: Darren Staples/AFP).

Estrela do Manchester City e principal artilheiro do clube inglês na atual temporada, Erling Haaland registra a expressiva marca de 47 participações diretas em gols ao longo de 52 partidas disputadas pela equipe inglesa nesta temporada. O centroavante norueguês, de 25 anos, chega à Copa do Mundo com o posto de jogador com maior valor de mercado do planeta: está avaliado em € 200 milhões (R$ 1,161 bilhão). Haaland carrega o protagonismo e a esperança da seleção da Noruega, país que não conquistava a vaga para disputar um Mundial há 28 anos.

2. Lamine Yamal (Espanha) - € 200 milhões

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona: craque mais jovem da lista (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

A jovem estrela do Barcelona é uma das principais atrações da seleção espanhola. Na atual temporada, o ponta-direita da equipe catalã teve participação direta em 42 gols em 45 partidas disputadas. Avaliado no mercado em € 200 milhões (R$ 1,161 bilhão), o atacante de 18 anos é o talento mais jovem da lista. Além disso, está indicado para concorrer ao prêmio Golden Boy (melhor jogador sub-21) da temporada 25/26, feito que ele já conquistou anteriormente, em 2024.

3. Kylian Mbappé (França) - € 200 milhões

Mbappé jogando contra a Seleção Brasileira em amistoso disputado em março (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O atacante do Real Madrid chega à Copa do Mundo de 2026 em busca de sua terceira final seguida. Foi campeão em 2018 e vice em 2022, na histórica decisão contra a Argentina. O francês vive uma temporada conturbada no Real. A equipe espanhola encerra a temporada sem títulos, com brigas internas no elenco e disputa política nos bastidores. Mesmo neste contexto, Mbappé registrou ótimos números, com 48 participações diretas em gols em 41 partidas disputadas. O astro da seleção da França, de 27 anos, está avaliado em € 200 milhões (R$ 1,161 bilhão) — € 20 milhões acima do valor pelo qual foi contratado pelo PSG em 2018, saindo do Mônaco. Foi a segunda transferência mais cara da história do futebol, só inferior aos € 222 milhões pagos pelo próprio PSG para tirar Neymar do Barcelona, um ano antes.

4. Pedri (Espanha) - € 150 milhões

Pedri, do Barcelona, em coletiva antes do jogo contra o PSG pela Champions (Photo by LLUIS GENE/AFP)

O meio-campista do Barcelona é o cérebro da equipe catalã e tem valor de mercado de € 150 milhões (R$ 870 milhões). O craque não é do tipo que marca gols, mas é considerado fundamental na equipe. O próprio técnico do Barcelona, Hansi Flick, já destacou a importância dele, afirmando que o camisa 8 faz "todo mundo jogar melhor". Além disso, Pedri registra uma média de 90% de precisão nos passes na temporada, de acordo com as estatísticas da Uefa. Aos 23 anos, ele é considerado um dos futuros líderes da equipe.

5. Vinícius Jr. (Brasil) - € 150 milhões

Vini Jr. festeja gol pelo Real Madrid contra o Espanyol: melhor brasileiro na lista (Foto: Josep Lago/AFP)

Aos 25 anos, Vinícius Júnior continua sendo uma das principais estrelas do Real Madrid. Avaliado em € 150 milhões (R$ 870 milhões), ele é considerado um dos cinco profissionais mais caros do mundo, além de ocupar o posto de atleta mais valioso da Seleção Brasileira. O atacante já chegou a atingir o topo de seu valor de mercado histórico ao bater a marca de € 200 milhões no ano de 2024. Na atual temporada, o astro brasileiro registra participação direta em 36 gols em 53 jogos disputados pelo Real.

6. Jude Bellingham (Inglaterra) - € 140 milhões

Jude Bellingham comemora gol jogando pelo Real Madrid (Foto: Federico PARRA / AFP)

Meio-campista do Real Madrid, o inglês, de 22 anos, tem valor de mercado estimado em € 140 milhões, o equivalente a R$ 812,78 milhões. O atleta, que faz parte da equipe espanhola desde 2023, foi contratado originalmente por € 103 milhões e, na mesma temporada, atingiu o máximo de sua valorização de mercado ao bater a marca de € 180 milhões. Mesmo com a equipe madrilenha atravessando um momento complicado nos bastidores e nos gramados, o astro continua consolidado como um dos pilares de seu clube e também da seleção inglesa, que chega forte na corrida pelo título mundial.

7. Michael Olise (França) - € 140 milhões

Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Em dois anos no Bayern de Munique, Michael Olise se firmou como um dos principais jogadores da equipe pelo lado direito do ataque. O francês de 24 anos jogará a sua primeira Copa do Mundo e chega como uma das grandes promessas do torneio. Ele tem valor de mercado calculado em € 140 milhões (R$ 812,78 milhões). Companheiro de Olise no Bayern, o centroavante Harry Kane rasgou elogios ao parceiro de ataque: "Hoje, ele é o melhor ponta do mundo. Cria muitas chances, não tem medo de driblar e é um dos nossos jogadores mais importantes", afirmou Kane.

8. Jamal Musiala (Alemanha) - € 120 milhões

Musiala durante partida do Campeonato Alemão, jogando pelo Bayen. (Foto de Ronny HARTMANN/ AFP)

A Alemanha deposita suas esperanças em Jamal Musiala para tentar igualar o Brasil e se tornar pentacampeã na Copa do Mundo de 2026. Avaliado em € 120 milhões (R$ 696,67 milhões), o meia-atacante se destaca por sua habilidade. Com apenas 23 anos de idade, o jovem já é considerado a grande referência técnica da seleção alemã.

9. Frederico Valverde (Uruguai) - € 120 milhões

Valverde comemora gol no duelo entre Real Madrid e Manchester City (Foto: Pierre-Phillipe Marcou/AFP)

Um dos capitães do Real Madrid, o uruguaio de 27 anos chega à Copa com um valor de mercado estimado em € 120 milhões, o correspondente a R$ 696,67 milhões. Em uma temporada marcada por jogos históricos, como o hat-trick anotado no primeiro duelo contra o Manchester City, pelas oitavas de final da Champions League, Valverde consolida-se como um dos principais jogadores da seleção Celeste e de todo o Mundial.

10. Declan Rice (Inglaterra) - € 120 milhões

Declan Rice comemorando gol contra o Real Madrid pela Champions (Foto: Reprodução/Arsenal)

Declan Rice é um dos destaques do Arsenal, que conquistou a Premier League após 22 anos. O jogador de 27 anos tem valor de mercado de € 120 milhões (R$ 696,67 milhões) e é chamado carinhosamente de "cavalo" pelos torcedores dos Gunners, por conta da capacidade física e volume de jogo. O craque se junta a outro astro desta lista, Bellingham, em busca do título mundial pela Inglaterra.

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