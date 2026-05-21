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Três das principais estrelas do futebol do planeta entram na reta final de preparação para disputar a última Copa do Mundo de suas carreiras. Messi e Cristiano Ronaldo, que já acumulam cinco edições do torneio no currículo, caminham para o recorde de seis participações, enquanto Neymar se encaminha para o seu quarto Mundial. Na comparação direta com o torneio de 2022, o trio chega à competição com valores de mercado menores.

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A desvalorização financeira dos craques já era esperada. São atletas que superaram a barreira dos 30 anos: Neymar tem 34, Messi, 38 e Cristiano Ronaldo, 41 anos de idade. No entanto, mesmo diante desse cenário de perda de valor de mercado, o trio chega ao torneio como a grande referência das seleções que representam na busca pelo título mundial.

Historicamente, os três astros já alcançaram a casa das centenas de milhões de euros em valor de mercado. Neymar até hoje é a transferência mais cara da história do futebol: o PSG pagou 222 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona, em 2017. O craque brasileiro tinha 25 anos e é o mais jovem do trio a atingir o auge de valor de mercado. Messi alcançou o topo de avaliação em 2018: € 180 milhões, aos 30 anos, em sua 14ª temporada pelo Barcelona.

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Por outro lado, Cristiano Ronaldo registrou patamares abaixo dos dois companheiros, atingindo o pico de € 120 milhões em 2014, aos 29 anos, em sua quinta temporada pelo Real Madrid, de acordo com dados levantados pelo Transfermarkt.

Neymar faz discurso no CT do Santos após convocação para a seleção (Foto: Divulgação/Santos)

Comparação entre 2022 x 2026

Na comparação entre as edições de 2022 e 2026, segundo dados do Transfermarkt, Neymar foi o jogador que registrou o maior recuo financeiro. Na Copa do Catar, o atacante brasileiro defendia o PSG e estava avaliado em € 75 milhões. Atualmente, o astro vale € 10 milhões, o que representa uma queda de € 65 milhões em seu valor de mercado — uma desvalorização de 86,67% entre as duas Copas.

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Em contrapartida, Cristiano Ronaldo foi o atleta do grupo que menos sofreu com a depreciação de mercado. Aos 41 anos, o craque português estava avaliado em € 20 milhões na Copa passada, período em que ainda defendia o Manchester United. Hoje, o atacante apresenta um valor estimado de € 12 milhões, o que representa um recuo de apenas € 8 milhões — aproximadamente 40%.

Já o atual campeão mundial, Messi, chegou à Copa de 2022 cotado em € 50 milhões. Atualmente, o argentino está avaliado em € 15 milhões. Embora lidere o valor de mercado atual entre os três nomes citados, o camisa 10 registrou uma retração de € 35 milhões, quase 70% de desvalorização ao longo do ciclo.

A desvalorização dos craques (em euros)

Dados: Transfermarkt JOGADORES 2022 2026 Neymar 75 milhões 10 milhões Messi 50 milhões 15 milhões Cristiano Ronaldo 20 milhões 12 milhões

Qual jogador mais sofreu com lesões?

Nesse cenário de preparação, os três atletas enfrentaram problemas com lesões no período de ciclo entre a Copa de 2022 e a de 2026. O jogador que registrou o impacto mais profundo por lesões foi Neymar, em decorrência de uma grave ruptura do ligamento cruzado e do menisco do joelho esquerdo, sofrida durante uma partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em outubro de 2023.

Ao todo, o craque santista acumulou 807 dias sem jogar ao longo do ciclo devido a problemas físicos, de acordo com dados estatísticos do portal Transfermarkt. Nesse intervalo, o atacante passou por três procedimentos cirúrgicos, sendo dois no joelho, realizados em 2023 e 2026, e um no tornozelo, também em 2023.

Messi registrou o segundo maior período de ausência por razões clínicas. Diferente do atacante brasileiro, contudo, o astro argentino não necessitou passar por nenhuma intervenção cirúrgica ao longo do processo. No balanço total das temporadas, o camisa 10 da Argentina somou 154 dias sem atuar devido a problemas físicos durante a preparação para a Copa do Mundo.

Por outro lado, Cristiano Ronaldo, mesmo ocupando o posto de atleta mais velho entre as três estrelas, foi quem apresentou a maior regularidade física e o menor índice de lesões no ciclo. O craque português permaneceu somente 83 dias fora de combate por questões médicas no intervalo decorrido entre o ano de 2022 e o início da competição atual.

Cristiano Ronaldo na partida Portugal x Escócia pela fase de Grupos da Liga das Nações 2024 (Foto: FPF)

Jogos disputados pelos craques

Levando em consideração o impacto da grave lesão sofrida por Neymar no joelho esquerdo, o Lance! obteve dados exclusivos junto ao Sofascore para mapear o cenário competitivo em que os atletas atuaram. Dessa maneira, desde a sua estreia vestindo a camisa do Santos, já recuperado da lesão no joelho, o craque brasileiro participou de 43 jogos, sendo 37 deles como titular. No total, acumulou 3.328 minutos em campo, o que representa uma média de 77 minutos jogados por partida.

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Lionel Messi foi o astro do trio que apresentou o maior volume de atividade no recorte temporal iniciado com o retorno de Neymar aos gramados pelo clube santista. O camisa 10 argentino jogou 71 partidas pelo Inter Miami, iniciando entre os titulares em 66 ocasiões. Ao todo, somou 6.019 minutos em campo, mantendo uma regularidade de 85 minutos por confronto.

Na sequência, Cristiano Ronaldo apresentou indicadores de desempenho muito próximos aos do rival argentino. O atacante português contabilizou 60 jogos no período pelo Al-Nassr, figurando como titular em todas as 60 oportunidades. O capitão da seleção portuguesa acumulou 5.093 minutos de ação nas quatro linhas, sustentando uma média de 84 minutos jogados por partida.

Neymar

43 jogos (37 titular)

3.328 minutos em campo

77 minutos em campo por jogo

Lionel Messi

71 jogos (66 titular)

6.019 minutos em campo

85 minutos em campo por jogo

Cristiano Ronaldo

60 jogos (60 titular)

5.093 minutos em campo

84 minutos em campo por jogo

Lionel Messi comemora gol pelo Inter Miami contra o Orlando City na MLS (Foto: Giorgio Viera/AFP)

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