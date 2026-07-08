CBF veta estádios sem impedimento semiautomático na Série A
CBF tornará o procedimento obrigatório para os clubes
A Confederação Brasileira de Futebol determinou que clubes da Série A não poderão mais mandar jogos em estádios que não apresentem o sistema de impedimento semiautomático. Isso se aplica a casos também nos quais, independente do motivo, os times precisem mandar jogos fora dos seus estádios - como em casos de shows ou eventos.
Ao que tudo indica, não há um prazo cravado, porém o Lance! apurou que alguns times, como São Paulo e Palmeiras, já foram informados. Os dois clubes tem contratos com empresas que produzem shows e, frequentemente, mandam seus jogos em outros estádios quando não podem utilizar suas casas.
O Tricolor, por exemplo, não mandará o jogo contra o Athletico-PR, que acontece no dia 22 de julho, no Canindé justamente pela ausência deste sistema.
O sistema será instalado nos 19 estádios utilizados pelos 20 clubes da elite, incluindo o Maracanã, custeados pela CBF. A instalação do sistema de impedimento semiautomático está em fase de conclusão. A CBF e a Genius, empresa fornecedora da tecnologia, devem realizar nos próximos dias testes em partidas das categorias de base antes da implementação definitiva.
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Como funciona o sistema de impedimento semiautomático?
O sistema de impedimento semiautomático utiliza câmeras de alta precisão instaladas no estádio para monitorar, em tempo real, a posição dos jogadores e da bola. A tecnologia identifica o momento exato do passe e calcula automaticamente se há impedimento, enviando a informação para a equipe do VAR. Apesar do auxílio da tecnologia, a decisão final continua sendo do árbitro de campo. O principal objetivo é tornar as análises mais rápidas e precisas, reduzindo o tempo de revisão e a margem de erro nas marcações.
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