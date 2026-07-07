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Chaveamento da Copa do Mundo: veja os próximos jogos nas quartas de final

Veja como ficou o Mundial, que se aproxima de sua reta final

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
07/07/2026 20:02
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Troféu dourado da Copa do Mundo da FIFA
Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

A rodada de oitavas de final da Copa do Mundo 2026 chegou ao fim. Com a classificação histórica da Argentina, a eliminação precoce do Brasil, a Inglaterra avançando em um ótimo jogo e muito mais, confira com o Lance! como foi a rodada e como fica o chaveamento.

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    Além de eliminados com as suas seleções, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ochoa e outras lendas também se despedem, para sempre, da Copa do Mundo.

    Classificados:

    • Noruega
    • Argentina
    • França
    • Espanha
    • Bélgica
    • Inglaterra
    • Marrocos
    • Suíça

    Eliminados:

    1. Brasil
    2. Portugal
    3. Estados Unidos
    4. Canadá
    5. México
    6. Paraguai
    7. Egito
    8. Colômbia
    Chaveamento da Copa do Mundo depois das oitavas
    Chaveamento da Copa do Mundo depois das oitavas

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    Jogo da rodada:

    Mesmo após uma rodada completa por jogos históricos, não é difícil escolher qual foi o melhor. A partida entre Argentina e Egito entrou, sem dúvidas, para a história dos maiores duelos das Copas do Mundo. Os egípcios, liderados por alguém tão amado pela nação quanto um Faraó, Mohamed Salah, e com a garra de quem tem o Rio Nilo correndo nas veias, estavam chocando o mundo, já que venciam a atual campeã mundial pelo placar de 2 a 0 até os 77 minutos, fazendo uma partida perfeita.

    Vale ressaltar que, logo após o primeiro gol do Egito, Lionel Messi perdeu um pênalti, o segundo desperdiçado por ele neste mundial. No entanto, como um rei nunca perde a sua majestade, o lendário camisa 10 da Argentina brilhou, colocando a bola, como se fosse com as mãos, na cabeça de Cuti Romero, que diminuiu. Mas, Messi precisou de apenas três minutos para deixar tudo igual, após um bate e rebate na área de uma bola que ele mesmo cruzou.

    Como se não bastasse, o terceiro gol argentino, que selou a vitória e fechou a tumba dos egípcios, veio da visão de Lionel Messi, que indicou ao seu companheiro que tocasse a bola em Lautaro Martínez, que abria na ponta direita. Ele recebeu, cruzou pra Enzo Fernández e fez explodir a Argentina. 3 a 2, uma virada que durou pouco menos que vinte minutos.

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