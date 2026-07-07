Chaveamento da Copa do Mundo: veja os próximos jogos nas quartas de final Veja como ficou o Mundial, que se aproxima de sua reta final

A rodada de oitavas de final da Copa do Mundo 2026 chegou ao fim. Com a classificação histórica da Argentina, a eliminação precoce do Brasil, a Inglaterra avançando em um ótimo jogo e muito mais, confira com o Lance! como foi a rodada e como fica o chaveamento.

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Além de eliminados com as suas seleções, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ochoa e outras lendas também se despedem, para sempre, da Copa do Mundo.

Classificados:

Noruega

Argentina

França

Espanha

Bélgica

Inglaterra

Marrocos

Suíça

Eliminados:

Brasil Portugal Estados Unidos Canadá México Paraguai Egito Colômbia

Chaveamento da Copa do Mundo depois das oitavas

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Jogo da rodada:

Mesmo após uma rodada completa por jogos históricos, não é difícil escolher qual foi o melhor. A partida entre Argentina e Egito entrou, sem dúvidas, para a história dos maiores duelos das Copas do Mundo. Os egípcios, liderados por alguém tão amado pela nação quanto um Faraó, Mohamed Salah, e com a garra de quem tem o Rio Nilo correndo nas veias, estavam chocando o mundo, já que venciam a atual campeã mundial pelo placar de 2 a 0 até os 77 minutos, fazendo uma partida perfeita.

Vale ressaltar que, logo após o primeiro gol do Egito, Lionel Messi perdeu um pênalti, o segundo desperdiçado por ele neste mundial. No entanto, como um rei nunca perde a sua majestade, o lendário camisa 10 da Argentina brilhou, colocando a bola, como se fosse com as mãos, na cabeça de Cuti Romero, que diminuiu. Mas, Messi precisou de apenas três minutos para deixar tudo igual, após um bate e rebate na área de uma bola que ele mesmo cruzou.

Como se não bastasse, o terceiro gol argentino, que selou a vitória e fechou a tumba dos egípcios, veio da visão de Lionel Messi, que indicou ao seu companheiro que tocasse a bola em Lautaro Martínez, que abria na ponta direita. Ele recebeu, cruzou pra Enzo Fernández e fez explodir a Argentina. 3 a 2, uma virada que durou pouco menos que vinte minutos.