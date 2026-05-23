Veja gol em Mirassol x Fluminense: Denilson abre o placar

Mirassol abriu o placar diante do Fluminense neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP). Apesar de um inicio com mais chances do Fluzão, quem saiu na frente foi o clube paulista com o volante Denilson.

continua após a publicidade

➡️ Mirassol x Fluminense: roteiros opostos se encontram no Brasileirão

Quando o cronometro marcava os 35 minutos do primeiro tempo, Carlos Eduardo entorta Renê na direita do ataque do Mirassol, vai ao fundo e cruza na área. Samuel Xavier e Jemmes, em seguida, erram cortes pelo alto e deixam a bola viva na meia-lua. Denilson pega de primeira e manda no canto direito de Fábio.

Veja o gol:

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Ficha técnica

Mirassol x Fluminense - 17ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Sábado (23), às 19h (de Brasília).

📍 Local: Maião, em Mirassol - SP.

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

🕴️ Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (PB)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

continua após a publicidade

🤑 Aposte em gols no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.