Lausanne x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8) em Portugal

O Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport, da Suíça, na tarde desta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), em amistoso de intertemporada. A partida será realizada no Estádio Algarve, em Portugal, com transmissão da Band, Ge TV, SporTV 2 e Premiere. Clique para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo LAU FLA Amistoso Data e Hora quarta-feira, 5 de julho, às 16h30 (de Brasília) Local Estádio Algarve, em Algarve (POR) Árbitro Não informado Assistentes Não informado Var Não informado Onde assistir

Este será o segundo dos três amistosos que o Rubro-Negro disputará durante a preparação para o segundo semestre da temporada. Na última sexta-feira (3), a equipe comandada por Leonardo Jardim ficou no empate por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina. No próximo sábado (11), o Rubro-Negro enfrentará o Benfica, de Portugal.

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Como vem o Flamengo

O Flamengo deve ir a campo com uma equipe bastante modificada. O planejamento rubro-negro prevê maior utilização de jogadores da base e outros com menos minutos. A prioridade é o duelo com o Benfica, no fim de semana, como indicou o técnico Leonardo Jardim.

— Em relação ao Lausanne, é uma equipe boa. Com certeza, os outros dois adversários são equipes com outra dimensão: Benfica, em Portugal, e o River, na Argentina. Vamos utilizar este jogo para dar alguns minutos àqueles que não jogaram no primeiro jogo. Com certeza que não é 100% de mudanças. Com Vamos tentar fazer dois times equilibrados para o primeiro tempo e segundo tempo, e para ninguém daqueles que eu quero que inicie o jogo contra o Benfica jogue mais de 45 minutos — disse.

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O Flamengo ainda não poderá contar com os jogadores que ainda disputam ou participaram recentemente da Copa do Mundo: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal. Além deles, Léo Ortiz segue em recuperação de lesão e também desfalca a equipe, assim como Daniel Sales, que deixou o amistoso com o River Plate lesionado.

Relacionados do Flamengo para os amistosos em Portugal:

Rossi, Léo Ortiz, Erick, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Saúl, Pedro, Everton, Samuel Lino, Jorginho, Emerson Royal, Bruno Henrique, Rayan Lucas, Andrew, Vitão, Guilherme, Dyogo Alves, Daniel Sales, Alan Santos, Evertton Araújo, João Victor, Wallace Yan, Johnny, Joshua, Daniel Silva e Lorran.

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Como está o Lausanne

O Lausanne terminou a última temporada do Campeonato Suíço em nono lugar (de 12 equipes) e precisou disputar a chamada "rodada de rebaixamento", com os seis piores da tabela geral. A equipe acabou escapando da degola e se manteve na elite do futebol da Suíça.

O time comandado por Luka Elsner já disputou três amistosos nesta pré-temporada europeia, todos com vitória contra times também da Suíça. Goleou por 9 a 0 o Renens, de nível amador, venceu por 3 a 0 o La Sarraz-Eclépens, da quarta divisão, e bateu o Étiole Carouge, da segunda divisão, por 1 a 0.

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Tudo sobre o jogo entre Lausanne x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Lausanne 🆚 Flamengo

🏆 Amistoso

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de julho, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR).

👁️ Onde assistir: Premiere, SporTV, GeTV e Band.

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🔵 Lausanne-Sport (Técnico: Luka Elsner)

Castella; Soppy, Mouanga, Sow e Poaty; Custódio, Mollet, e Roche; Lekoueiry, Butler-Oyedeji e Janneh.

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Andrew; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Johnny Góes; Evertton Araújo, Saúl e Lorran; Cebolinha, Joshua e Wallace Yan.

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Jogadores do Flamengo durante treino em Portugal antes de amistoso com o Lausanne (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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