Flamengo tem renovação certa e outra 'sem resposta', diz José Boto
Diretor de futebol rubro-negro responde sobre situações contratuais de Alex Sandro e Danilo
O Flamengo trabalha para manter algumas das principais peças do elenco, entre elas os defensores Alex Sandro e Danilo. Em entrevista ao canal "ESPN", o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, comentou a situação dos veteranos. Ele indicou que um deles está fechado, enquanto o outro ainda não retornou os contatos do clube.
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— Vou dizer assim: um está renovado e o outro estamos à espera de uma resposta — declarou Boto.
Conforme apurou o Lance! no fim de maio, Alex Sandro é o nome que está com a renovação acertada. O lateral-esquerdo chegou a um acordo com o Flamengo antes de se apresentar à Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo, mas os últimos detalhes e o anúncio ficaram para depois do Mundial.
Com a eliminação do Brasil diante da Noruega, o jogador de 35 anos deve ter o novo vínculo, válido até dezembro de 2027, confirmado pelo clube nos próximos dias.
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Por sua vez, Danilo é quem não respondeu à proposta do Flamengo, também válida até o fim de 2027. Na mesma entrevista, José Boto afirmou não ter nenhum "feeling" sobre o decorrer da negociação com o zagueiro de 34 anos.
— Não, não tenho. Uma coisa que o futebol me ensinou, principalmente sobre o mercado, é não ter feeling — disse o diretor de futebol.
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