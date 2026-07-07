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Flamengo tem renovação certa e outra 'sem resposta', diz José Boto

Diretor de futebol rubro-negro responde sobre situações contratuais de Alex Sandro e Danilo

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 13:32
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José Boto, diretor do Flamengo, de óculos escuros e camisa mostarda
Diretor de futebol do Flamengo, José Boto no Algarve, em Portugal, durante pré-temporada do clube (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo trabalha para manter algumas das principais peças do elenco, entre elas os defensores Alex Sandro e Danilo. Em entrevista ao canal "ESPN", o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, comentou a situação dos veteranos. Ele indicou que um deles está fechado, enquanto o outro ainda não retornou os contatos do clube.

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    — Vou dizer assim: um está renovado e o outro estamos à espera de uma resposta — declarou Boto.

    Conforme apurou o Lance! no fim de maio, Alex Sandro é o nome que está com a renovação acertada. O lateral-esquerdo chegou a um acordo com o Flamengo antes de se apresentar à Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo, mas os últimos detalhes e o anúncio ficaram para depois do Mundial.

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    Por sua vez, Danilo é quem não respondeu à proposta do Flamengo, também válida até o fim de 2027. Na mesma entrevista, José Boto afirmou não ter nenhum "feeling" sobre o decorrer da negociação com o zagueiro de 34 anos.

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    — Não, não tenho. Uma coisa que o futebol me ensinou, principalmente sobre o mercado, é não ter feeling — disse o diretor de futebol.

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    José Boto, diretor do Flamengo, de óculos escuros e camisa mostarda
    Diretor de futebol do Flamengo, José Boto no Algarve, em Portugal, durante pré-temporada do clube (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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