Quanto Andrés Gómez já rendeu ao Vasco durante a Copa do Mundo? Classificação da Colômbia às oitavas aumenta receita do Cruz-Maltino

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A campanha de Andrés Gómez com a seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 2026 já representa um importante reforço financeiro para o Vasco. Com a classificação dos colombianos às oitavas de final, o clube cruz-maltino recebeu mais 44 mil dólares (cerca de R$ 227,4 mil) por meio do Programa de Benefícios para Clubes da Fifa.

Mesmo tendo atuado apenas um minuto na competição até o momento, a participação do atacante até o momento, o Vasco já arrecadou aproximadamente 360 mil dólares, valor equivalente a cerca de R$ 1,8 milhão. O montante é pago pela Fifa aos clubes que cedem jogadores convocados para a Copa do Mundo.

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O cálculo é feito com base em uma diária de aproximadamente 11 mil dólares por atleta convocado durante todo o período em que o jogador permanece vinculado à competição, desde a fase de preparação até a eliminação ou a disputa da final. Assim, quanto mais longe uma seleção avança no torneio, maior é a quantia destinada aos clubes.

Andrés Gómez em campo pela seleção colombiana (Foto: Reprodução)

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A edição de 2026 marca um novo recorde no Programa de Benefícios para Clubes. Pela primeira vez com 48 seleções participantes, a Copa distribuirá um total de 355 milhões de dólares (cerca de R$ 2 bilhões) entre os clubes que liberarem seus atletas para o Mundial. O valor representa um crescimento de aproximadamente 69% em relação à edição de 2022, no Catar, quando foram distribuídos 209 milhões de dólares.

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Na Copa do Mundo de 2022, a Fifa pagou 10.950 dólares por dia para cada jogador convocado. Para 2026, a estimativa ficou praticamente no mesmo patamar, em torno de 11 mil dólares diários. Mesmo um atleta eliminado ainda na fase de grupos pode render cerca de 250 mil dólares ao seu clube. Já um jogador que disputa toda a competição até a final pode gerar um repasse próximo de 390 mil dólares.

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Foi exatamente isso que aconteceu no Mundial do Catar. A competição contou com 837 jogadores representando 32 seleções, beneficiando 441 clubes ao redor do mundo. A Argentina, campeã da edição, gerou um repasse superior a 11 milhões de dólares, distribuídos entre mais de 30 clubes de diferentes continentes.

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Criado oficialmente para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, o Programa de Benefícios para Clubes faz parte do acordo de cooperação entre a Fifa e a Associação Europeia de Clubes (ECA). O objetivo é compensar financeiramente as equipes que liberam seus atletas para defender as seleções nacionais, reconhecendo a importância dos clubes no desenvolvimento e na formação dos jogadores.