logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Quanto Andrés Gómez já rendeu ao Vasco durante a Copa do Mundo?

Classificação da Colômbia às oitavas aumenta receita do Cruz-Maltino

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
Andrés Gómez chega para a partida contra Gana ouvindo música
Andrés Gómez chegando ao Kansas City Stadium para a partida contra Gana nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Carregando conteúdo exclusivo...

A campanha de Andrés Gómez com a seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 2026 já representa um importante reforço financeiro para o Vasco. Com a classificação dos colombianos às oitavas de final, o clube cruz-maltino recebeu mais 44 mil dólares (cerca de R$ 227,4 mil) por meio do Programa de Benefícios para Clubes da Fifa.

  • Jair Ventura durante participação em podcast do Vitória TV

    Jair Ventura, do Vitória, se nega a comentar interesse do Vasco

    Futebol Nacional
    Há 3 dias
  • Diretor Executivo do Vasco, Admar Lopes, durante entrevista coletiva

    Instabilidade nos bastidores dificulta busca do Vasco por técnico

    Vasco
    Há 2 dias
  • Fernando Seabra passa instruções durante treino do Coritiba

    Vasco não chega a acordo com o Coritiba, e negócio por Seabra esfria

    Vasco
    Há 3 dias

    • Mesmo tendo atuado apenas um minuto na competição até o momento, a participação do atacante até o momento, o Vasco já arrecadou aproximadamente 360 mil dólares, valor equivalente a cerca de R$ 1,8 milhão. O montante é pago pela Fifa aos clubes que cedem jogadores convocados para a Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    ➡️ Instabilidade nos bastidores dificulta busca do Vasco por técnico

    O cálculo é feito com base em uma diária de aproximadamente 11 mil dólares por atleta convocado durante todo o período em que o jogador permanece vinculado à competição, desde a fase de preparação até a eliminação ou a disputa da final. Assim, quanto mais longe uma seleção avança no torneio, maior é a quantia destinada aos clubes.

    Andrés Gómez em campo pelo Colômbia
    Andrés Gómez em campo pela seleção colombiana (Foto: Reprodução)
  • Técnico Didier Deschamps olha para cima e acena com a mão direita

    França pode perder astro do Real Madrid por lesão contra Marrocos na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Mbappé discute com jogador do Paraguai durante partida da Copa do Mundo.

    Senadora que insultou Mbappé acusa atacante de violência de gênero

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 minutos
  • Cristiano Ronaldo chorando em Portugal x Espanha pela Copa do Mundo

    Fala de Cristiano Ronaldo após eliminação na Copa vira assunto: 'Se preserva'

    Fora de Campo
    Há 7 horas

    • 📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

    A edição de 2026 marca um novo recorde no Programa de Benefícios para Clubes. Pela primeira vez com 48 seleções participantes, a Copa distribuirá um total de 355 milhões de dólares (cerca de R$ 2 bilhões) entre os clubes que liberarem seus atletas para o Mundial. O valor representa um crescimento de aproximadamente 69% em relação à edição de 2022, no Catar, quando foram distribuídos 209 milhões de dólares.

    continua após a publicidade

    Na Copa do Mundo de 2022, a Fifa pagou 10.950 dólares por dia para cada jogador convocado. Para 2026, a estimativa ficou praticamente no mesmo patamar, em torno de 11 mil dólares diários. Mesmo um atleta eliminado ainda na fase de grupos pode render cerca de 250 mil dólares ao seu clube. Já um jogador que disputa toda a competição até a final pode gerar um repasse próximo de 390 mil dólares.

    ➡️ Jair Ventura, do Vitória, se nega a comentar interesse do Vasco

    Foi exatamente isso que aconteceu no Mundial do Catar. A competição contou com 837 jogadores representando 32 seleções, beneficiando 441 clubes ao redor do mundo. A Argentina, campeã da edição, gerou um repasse superior a 11 milhões de dólares, distribuídos entre mais de 30 clubes de diferentes continentes.

    continua após a publicidade

    ➡️ Marcos Lamacchia sobre negociação para comprar SAF do Vasco: 'Considero concluída'

    Criado oficialmente para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, o Programa de Benefícios para Clubes faz parte do acordo de cooperação entre a Fifa e a Associação Europeia de Clubes (ECA). O objetivo é compensar financeiramente as equipes que liberam seus atletas para defender as seleções nacionais, reconhecendo a importância dos clubes no desenvolvimento e na formação dos jogadores.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

    Vasco

    Vasco revela negociação com Gabriel Pec em agravo; entenda

    Há 9 horas
    São Paulo e Vasco também se enfrentaram na Copa do Brasil 2025. (CBF/Divulgação)

    Futebol Feminino

    Confronto definido! Vasco recebe o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Há 10 horas
    Jorginho comandando treinamento do Vasco

    Vasco

    Jorginho se coloca à disposição do Vasco: 'É uma convocação'

    Há 17 horas
    Andrés Gómez é perseguido por defensores do Volta Redonda em duelo do Carioca

    Futebol Nacional

    Quem vale mais? Confira os cinco jogadores mais caros do Vasco no mercado

    Há 21 horas
    Gabriel Pec comemora hat-trick pelo Los Angeles Galaxy (Foto: Reprodução Instagram)

    Vasco

    Transferência de Gabriel Pec para o Cruzeiro pode beneficiar os cofres do Vasco

    Há 1 dia
    Lourdes recebe homenagem após alcançar a marca de maior artilheira do Vasco. (Vasco/Divulgação)

    Futebol Feminino

    Lourdes faz história e assume posto de maior artilheira estrangeira do Vasco

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Arthur Chaves durante o hino do Brasil antes de partida da Seleção sub-23

    Com negociações congeladas, Vasco corre risco de perder alvos para rivais

    Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai em ação

    Técnico do Paraguai dispara sobre ex-Vasco: 'Joga em qualquer time do mundo'

    Nuno Moreira - Vasco

    Vasco vence jogo-treino contra o Boavista enquanto aguarda definição de novo técnico

    Pedrinho caminha pelos corredores de São Januário antes de partida do Vasco

    Conselho de Beneméritos defende retorno de Pedrinho à SAF Vasco

    Diretor Executivo do Vasco, Admar Lopes, durante entrevista coletiva

    Instabilidade nos bastidores dificulta busca do Vasco por técnico

    Jair Ventura durante participação em podcast do Vitória TV

    Jair Ventura, do Vitória, se nega a comentar interesse do Vasco

    Fernando Seabra no banco de reservas comandando o Coritiba contra o Flamengo

    Fernando Seabra fica no Coritiba, e Vasco segue sem técnico

    Fernando Seabra passa instruções durante treino do Coritiba

    Vasco não chega a acordo com o Coritiba, e negócio por Seabra esfria

    Fernando Seabra observa jogo entre Coritiba e Santos, pela Copa do Brasil

    Vasco tem acerto com Seabra, mas impasse sobre multa trava chegada do treinador

    Jogadores do Vasco comemoram gol contra o Barracas Central

    Vasco tem lista de jogadores que podem deixar o clube de graça

    Fernando Seabra Coritiba

    Fernando Seabra já tem data para assumir o Vasco

    Fernando Seabra Coritiba

    Empresário de Fernando Seabra 'confirma' acerto com o Vasco

    Pedrinho fala durante entrevista coletiva do Vasco

    A 15 dias da volta do Brasileirão, Vasco vive indefinições que travam o planejamento