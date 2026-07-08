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Shakira manda recado após eliminação da Colômbia na Copa do Mundo

Cantora colombiana exaltou a seleção após a eliminação na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 00:09
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Shakira em Argentina x Áustria
Shakira assistindo jogo da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

A eliminação da Colômbia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 repercutiu além do futebol. Nesta terça-feira (7), a cantora Shakira usou as redes sociais para prestar uma homenagem à seleção colombiana após a derrota para a Suíça nos pênaltis, resultado que encerrou a campanha da equipe no Mundial.

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    Na publicação, a artista destacou a dedicação demonstrada pelos jogadores ao longo da competição e afirmou que a campanha deixou os colombianos orgulhosos, apesar da eliminação antes das quartas de final.

    — Minha seleção jogou esta Copa do Mundo com uma entrega que nos enche de orgulho. Demos tudo de nós, e está claro que Deus não interfere no futebol, porque, se interferisse, teríamos chegado às quartas de final — escreveu.

    Shakira também fez referência à emoção de Luis Díaz após o apito final. O atacante deixou o gramado chorando depois da disputa por pênaltis, imagem que rapidamente repercutiu entre os torcedores colombianos.

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    • — Essas lágrimas do nosso Luis Díaz são as lágrimas de cada um de nós, colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos e comemoramos cada passo da nossa seleção — disse a cantora.

    Na parte final da mensagem, a cantora agradeceu aos atletas pela campanha realizada e definiu o grupo como um "time de guerreiros", ressaltando o orgulho que a equipe despertou no país.

    — E, embora este resultado não esteja à altura dos nossos sonhos, quero agradecer, de todo o coração, a este time de guerreiros que nos representou tão bem e nos fez sentir tanto orgulho. Amo vocês — completou.

    Ao longo da Copa do Mundo, Shakira acompanhou de perto a trajetória da Colômbia e demonstrou apoio à seleção em diversas oportunidades. Após a vitória sobre a República Democrática do Congo, ainda na fase de grupos, a artista chegou a publicar um vídeo comemorando o resultado nos bastidores de um show realizado no Texas, nos Estados Unidos.

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    Post de Shakira via instagram
    Post de Shakira via Instagram (Foto: Reprodução)

    Como foi a eliminação da Colômbia?

    A Colômbia foi eliminada nas oitavas de final ao ser derrotada pela Suíça por 4 a 3 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar. Com o resultado, a equipe colombiana se despediu da Copa do Mundo, enquanto os suíços avançaram para enfrentar a Argentina nas quartas de final.

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