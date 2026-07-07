Ranking mostra os jogadores mais caros do Corinthians Yuri Alberto, Breno Bidon e André aparecem entre os principais ativos do clube

Carregando conteúdo exclusivo...

O Corinthians atravessa um período de dificuldades financeiras e busca alternativas para equilibrar as contas. Ao mesmo tempo, o clube possui atletas valorizados no mercado da bola, fator que pode despertar o interesse de equipes do exterior e gerar receitas importantes em futuras negociações.

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nesse contexto, o Lance! realizou um levantamento com base nos valores de mercado do Transfermarkt, site especializado em transferências. Somados, os principais ativos do elenco representam um patrimônio significativo para o clube, que acompanha com atenção a valorização de seus atletas em meio ao desafio de reorganizar sua situação financeira.

continua após a publicidade

1) Yuri Alberto – 23 milhões de euros (R$ 136,40 milhões)

Yuri Alberto é o jogador mais valioso do elenco do Corinthians. Artilheiro da equipe, o atacante está avaliado em 23 milhões de euros (R$ 136,40 milhões). Em maio deste ano, o camisa 9 revelou que já conversou com seus representantes sobre a possibilidade de buscar novos desafios na carreira, aumentando as especulações sobre uma eventual transferência.

2) Breno Bidon – 22 milhões de euros (R$ 130,40 milhões)

Logo atrás aparece o meio-campista Breno Bidon, avaliado em 22 milhões de euros (R$ 130,40 milhões). Considerado uma das principais promessas do Corinthians, o meio-campista conquistou a nacionalidade italiana em março, situação que pode facilitar uma futura negociação com clubes do futebol europeu, já que não ocuparia vaga de estrangeiro em diversos países do continente.

continua após a publicidade

3) André – 16 milhões de euros (R$ 94,84 milhões)

O terceiro atleta mais valorizado do elenco é André, com valor de mercado estimado em 16 milhões de euros (R$ 94,84 milhões). Na última janela de transferências, o Corinthians recebeu uma proposta do Milan de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões) por 70% dos direitos econômicos do volante, mas decidiu interromper as tratativas para manter o jogador no grupo. O clube ainda preservaria 20% de participação em uma venda futura.

Lista conta com outros titulares

Na sequência da lista aparecem Rodrigo Garro, avaliado em 12 milhões de euros (R$ 71,13 milhões), e o goleiro Hugo Souza, com valor estimado em 11 milhões de euros (R$ 65,20 milhões). Ambos estão entre os destaques da equipe e figuram entre os ativos mais importantes do elenco no mercado internacional.

continua após a publicidade

O ranking ainda conta com Matheuzinho, avaliado em 8 milhões de euros (R$ 47,42 milhões). Memphis Depay, Matheus Bidu e Gui Negão aparecem empatados com valor de mercado de 7 milhões de euros (R$ 41,49 milhões cada).

Fechando a lista dos dez jogadores mais valiosos do Corinthians está o volante Raniele, avaliado em 4 milhões de euros (R$ 23,71 milhões).

Yuri Alberto é o jogador mais valioso do Corinthians (Foto: Roberto Casimiro/Fotoarena/Folhapress)

Veja abaixo a tabela completa

1 . Yuri Alberto – 23 milhões de euros (R$ 136,40 milhões) 2 . Breno Bidon – 22 milhões de euros (R$ 130,40 milhões) 3 . André – 16 milhões de euros (R$ 94,84 milhões) 4 . Rodrigo Garro – 12 milhões de euros (R$ 71,13 milhões) 5 . Hugo Souza – 11 milhões de euros (R$ 65,20 milhões) 6 . Matheuzinho – 8 milhões de euros (R$ 47,42 milhões) 7 . Memphis Depay – 7 milhões de euros (R$ 41,49 milhões) 8 . Matheus Bidu – 7 milhões de euros (R$ 41,49 milhões) 9 . Gui Negão – 7 milhões de euros (R$ 41,49 milhões) 10 . Raniele – 4 milhões de euros (R$ 23,71 milhões)

Com transfer ban ativo, Corinthians busca evitar nova punição

Recentemente, o Corinthians sofreu um transfer ban devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024. A venda de jogadores pode ser um importante aliado para aliviar a crise.

continua após a publicidade

Com a sanção, o Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).

Esse, no entanto, não é o único problema. O Corinthians foi condenado no começo de junho pela Fifa pelo não pagamento ao New York City, dos Estados Unidos, referente à extensão do empréstimo do atacante Talles Magno, ocorrida em abril do ano passado. O clube paulista tem prazo de 45 dias para quitar o valor e pode sofrer transfer ban caso a obrigação não seja cumprida.

continua após a publicidade

O Timão terá de pagar US$ 850 mil (cerca de R$ 4,2 milhões na cotação atual) e pode voltar a sofrer um transfer ban em caso de inadimplência.

Além dos valores principais, o Corinthians também terá de arcar com juros de 15% ao ano, calculados desde agosto de 2025, US$ 90 mil (cerca de R$ 455 mil) de multa destinada à Fifa e US$ 21 mil (cerca de R$ 105 mil) em custas processuais.

continua após a publicidade

Cabe ressaltar que o clube ainda tenta reverter a decisão por meio de recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.