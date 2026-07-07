Botafogo encaminha acerto com goleiro e zagueiro para o segundo semestre
Glorioso ainda trabalha para derrubar punições da Fifa
O Botafogo se movimenta antes mesmo da abertura da janela de transferências e enquanto trabalha pela queda dos transfer bans na Fifa, planeja o elenco para o segundo semestre. Assim, a diretoria abriu negociações com dois jogadores em posições com lacunas a serem preenchidas após saídas.
+ Troca entre Botafogo e São Paulo por Newton e Ferraresi entra na reta final
+ John Textor e a nova tentativa frustrada no Botafogo com Kia Joorabchian
Pensando nisso, a SAF alvinegra encaminhou as contratações do goleiro Warleson, do Cercle Brugge, da Bélgica, e do zagueiro Lucas Monzón, do Racing-URU. A dupla já está no Rio de Janeiro para exames médicos e assinatura de contrato por três anos.
Warleson, goleiro de 29 anos, estava na Europa desde 2020. Formado pelo Athletico-PR, ele deixou o futebol brasileiro sem estrear no futebol profissional e conta com prestígio tanto da diretoria de futebol, quanto do preparador Marcelo Grimaldi, ex-Furacão.
Já Lucas Monzón, brasileiro de 24 anos com nacionalidade uruguaia, foi formado na base do Danubio-URU e acumula passagens por Montevideo Wanderes-URU, New York-EUA e que estava Junior Barranquilla-COL em vínculo de empréstimo.
Em ambas as negociações, o Botafogo, que já opera com aporte da GDA Luma, terá de apresentar compensação financeira para comprar direitos econômicos. Com tudo resolvido, os atletas assinarão até o fim de 2029 com o clube. As informações são do "Canal do TF" e "UOL", e confirmadas pela reportagem do Lance!.
Botafogo nos bastidores
Para poder registrar os jogadores a partir do dia 20 de julho, data de abertura da janela de transferências, o Glorioso precisa se livrar das cinco punições de transfer ban que constam na Fifa por dívidas em contratações.
Após serem retiradas as referentes a Thiago Almada e Artur, o Botafogo ainda precisa da liberação da entidade de outros cinco débitos em análise: com Ludogorets (Rwan Cruz), New York City (Santi Rodríguez), Nacional-URU (Lucas Villalba), Junior Barranquilla (Jordan Barrera) e por não pagamento de multas administrativas.
🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Troca entre Botafogo e São Paulo por Newton e Ferraresi entra na reta finalHá 1 hora
Botafogo
Fifa retira transfer ban do Botafogo por dívida na contratação de ArturHá 3 dias
Botafogo
John Textor e a nova tentativa frustrada no Botafogo com Kia JoorabchianHá 4 dias
Botafogo
Botafogo recebe aporte milionário da GDA Luma e paga dívidas da SAFHá 4 dias
Copa do Mundo 2026
Ex-Botafogo se oferece para treinar Japão após derrota para o Brasil na Copa: 'Me testem'Há 5 dias
Copa do Mundo 2026
Ídolo do Botafogo é favorito para assumir como técnico do Uruguai após a CopaHá 5 dias
Mais LANCE!