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Botafogo encaminha acerto com goleiro e zagueiro para o segundo semestre

Glorioso ainda trabalha para derrubar punições da Fifa

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 13:05
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Goleiro Warleson deve se juntar ao elenco do Botafogo
Warleson, do Cercle Brugge, negocia com o Botafogo (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O Botafogo se movimenta antes mesmo da abertura da janela de transferências e enquanto trabalha pela queda dos transfer bans na Fifa, planeja o elenco para o segundo semestre. Assim, a diretoria abriu negociações com dois jogadores em posições com lacunas a serem preenchidas após saídas.

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    Pensando nisso, a SAF alvinegra encaminhou as contratações do goleiro Warleson, do Cercle Brugge, da Bélgica, e do zagueiro Lucas Monzón, do Racing-URU. A dupla já está no Rio de Janeiro para exames médicos e assinatura de contrato por três anos.

    Warleson, goleiro de 29 anos, estava na Europa desde 2020. Formado pelo Athletico-PR, ele deixou o futebol brasileiro sem estrear no futebol profissional e conta com prestígio tanto da diretoria de futebol, quanto do preparador Marcelo Grimaldi, ex-Furacão.

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    Já Lucas Monzón, brasileiro de 24 anos com nacionalidade uruguaia, foi formado na base do Danubio-URU e acumula passagens por Montevideo Wanderes-URU, New York-EUA e que estava Junior Barranquilla-COL em vínculo de empréstimo.

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    • Em ambas as negociações, o Botafogo, que já opera com aporte da GDA Luma, terá de apresentar compensação financeira para comprar direitos econômicos. Com tudo resolvido, os atletas assinarão até o fim de 2029 com o clube. As informações são do "Canal do TF" e "UOL", e confirmadas pela reportagem do Lance!.

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    Lucas Monzón, alvo do Botafogo (Foto: Reprodução/Redes sociais)

    Botafogo nos bastidores

    Para poder registrar os jogadores a partir do dia 20 de julho, data de abertura da janela de transferências, o Glorioso precisa se livrar das cinco punições de transfer ban que constam na Fifa por dívidas em contratações.

    Após serem retiradas as referentes a Thiago Almada e Artur, o Botafogo ainda precisa da liberação da entidade de outros cinco débitos em análise: com Ludogorets (Rwan Cruz), New York City (Santi Rodríguez), Nacional-URU (Lucas Villalba), Junior Barranquilla (Jordan Barrera) e por não pagamento de multas administrativas.

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    Goleiro Warleson deve se juntar ao elenco do Botafogo
    Warleson, do Cercle Brugge, negocia com o Botafogo (Foto: Reprodução/Redes sociais)
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