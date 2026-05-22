Mirassol x Fluminense: data, hora e onde assistir à 17ª rodada do Brasileirão

Mirassol e Fluminense se enfrentam no sábado, às 19h (horário de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP). 📺A transmissão da partida acontece nos canais Premiere (pay-per-view).

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O duelo coloca frente a frente duas realidades opostas na tabela: o Mirassol ocupa a 19ª posição, com 13 pontos, mas acaba de garantir vaga histórica nas oitavas da Libertadores; o Fluminense é o terceiro colocado, com 30 pontos, porém vive um drama na competição continental e tende a rodar o elenco no interior paulista.

MIR FLU Data e Hora Sábado (23), às 19h (de Brasília) Local Estádio José Maria de Campos Maia (Maião) Árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (PB) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

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Como chegam o Mirassol e o Fluminense?

Mirassol

O Mirassol vive uma temporada de extremos. Na terça-feira (19), o time de Rafael Guanaes venceu o Always Ready por 2 x 1 em Assunção e se classificou antecipadamente para as oitavas de final da Libertadores com 12 pontos, liderando o Grupo G com quatro vitórias em cinco rodadas.

No Brasileirão, o cenário é o oposto: são apenas 13 pontos em 16 jogos, com três vitórias, quatro empates e oito derrotas, a 19ª colocação e o risco concreto de rebaixamento.

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Das três vitórias do Leão na Série A, duas vieram dentro de casa, incluindo o triunfo por 2 x 1 sobre o Corinthians na 14ª rodada, resultado que deu fôlego momentâneo antes do empate com a Chapecoense (1 x 1) e da derrota por 3 x 1 para o Atlético-MG na Arena MRV.

➡️ Mirassol x Fluminense: roteiros opostos se encontram no Brasileirão

Fluminense

O Fluminense está em terceiro lugar no Brasileirão, com 30 pontos, e vem de uma sequência positiva: vitória por 2 x 1 sobre o São Paulo na última rodada, no Maracanã, com gol de Rodrigo Castillo selando o resultado.

Na terça-feira, o Tricolor também venceu, desta vez o Bolívar por 2 x 1, pela Libertadores, com gols de Luciano Acosta e John Kennedy. A vitória manteve o Fluminense vivo no Grupo C, mas a situação é delicada: são cinco pontos, os mesmos do Bolívar, que leva vantagem no confronto direto.

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Ficha técnica

Mirassol x Fluminense - 17ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Sábado (23), às 19h (de Brasília).

📍 Local: Maião, em Mirassol - SP.

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

🕴️ Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (PB)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)