menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Mirassol x Fluminense: data, hora e onde assistir à 17ª rodada do Brasileirão

Duelo opõe G4 e Z4

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/05/2026
13:49
Favorite o Lance! no Google
Mirassol e Fluminense se enfrentam na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
imagem cameraMirassol e Fluminense se enfrentam na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Montagem/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mirassol e Fluminense se enfrentam no sábado, às 19h (horário de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP). 📺A transmissão da partida acontece nos canais Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

Relacionadas

O duelo coloca frente a frente duas realidades opostas na tabela: o Mirassol ocupa a 19ª posição, com 13 pontos, mas acaba de garantir vaga histórica nas oitavas da Libertadores; o Fluminense é o terceiro colocado, com 30 pontos, porém vive um drama na competição continental e tende a rodar o elenco no interior paulista.

MIR
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Data e Hora
Sábado (23), às 19h (de Brasília)
Local
Estádio José Maria de Campos Maia (Maião)
Árbitro
Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (PB)
Var
Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir

🔥Aposte em Mirassol x Fluminense pelo Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Como chegam o Mirassol e o Fluminense?

Mirassol

O Mirassol vive uma temporada de extremos. Na terça-feira (19), o time de Rafael Guanaes venceu o Always Ready por 2 x 1 em Assunção e se classificou antecipadamente para as oitavas de final da Libertadores com 12 pontos, liderando o Grupo G com quatro vitórias em cinco rodadas.

No Brasileirão, o cenário é o oposto: são apenas 13 pontos em 16 jogos, com três vitórias, quatro empates e oito derrotas, a 19ª colocação e o risco concreto de rebaixamento.

continua após a publicidade

Das três vitórias do Leão na Série A, duas vieram dentro de casa, incluindo o triunfo por 2 x 1 sobre o Corinthians na 14ª rodada, resultado que deu fôlego momentâneo antes do empate com a Chapecoense (1 x 1) e da derrota por 3 x 1 para o Atlético-MG na Arena MRV.

➡️ Mirassol x Fluminense: roteiros opostos se encontram no Brasileirão

Fluminense

O Fluminense está em terceiro lugar no Brasileirão, com 30 pontos, e vem de uma sequência positiva: vitória por 2 x 1 sobre o São Paulo na última rodada, no Maracanã, com gol de Rodrigo Castillo selando o resultado.

Na terça-feira, o Tricolor também venceu, desta vez o Bolívar por 2 x 1, pela Libertadores, com gols de Luciano Acosta e John Kennedy. A vitória manteve o Fluminense vivo no Grupo C, mas a situação é delicada: são cinco pontos, os mesmos do Bolívar, que leva vantagem no confronto direto.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Ficha técnica
Mirassol x Fluminense - 17ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Sábado (23), às 19h (de Brasília).
📍 Local: Maião, em Mirassol - SP.
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🕴️ Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (PB)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Rafael Guanaes e Zubeldía duelam pelo Brasileirão (Montagem)
Mirassol x Fluminense: roteiros opostos se encontram no Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias