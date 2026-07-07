Jogador do Cruzeiro viaja para se apresentar a clube europeu O jovem foi anunciado pelos alemães no início da temporada

Kauã Prates deixou a Toca da Raposa II e viajou nesta terça-feira (7) à Alemanha para se apresentar ao Borussia Dortmund. O jogador criado no Cruzeiro foi anunciado oficialmente pela equipe em fevereiro.

Inicialmente, ele iria para o clube europeu em agosto, quando completa 18 anos. No entanto, recentemente, a imprensa alemã noticiou que o Aurinegro solicitou à Fifa que Kauã passasse a integrar os treinos da equipe antes de completar a maioridade.

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O Borussia Dortmund pagará cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 75 milhões). O atleta assinou contrato com o clube alemão até 2031.

Kauã Prates, ex-jogador do Cruzeiro, postou foto da janela do avião na viagem para a Alemanha (Foto: Reprodução)

O acordo entre Cruzeiro e Borussia Dortmund foi encaminhado ainda em janeiro, mas a oficialização precisou aguardar os trâmites burocráticos. Por ser menor de idade, Kauã não pôde ser inscrito na janela de inverno alemã, encerrada em 2 de fevereiro.

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Recentemente, o jogador se recuperou de uma lesão muscular sofrida no fim de abril, durante um treinamento na Toca da Raposa II. Sua última partida pelo Cruzeiro foi em 22 de abril, contra o Goiás, pela Copa do Brasil.

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Trajetória de Kauã Prates

Natural de Montanha, no Espírito Santo, Kauã Prates chegou ao Cruzeiro em 2019, aos 11 anos. Em 2024, ainda com 16, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e chamou a atenção da Seleção Brasileira, sendo convocado para um período de treinamentos com a equipe sub-20 na Granja Comary.

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Promovido ao elenco profissional em julho de 2025, o lateral-esquerdo soma 17 partidas com a camisa celeste e um gol marcado. Neste ano, sob o comando de Tite, entrou em cinco jogos do Campeonato Mineiro e balançou as redes uma vez. Sua estreia como profissional, no entanto, aconteceu na temporada passada, na partida contra o Mushuc Runa, pela Copa Sul-Americana.

Com a saída de Marlon do clube, Kauã passou a ser o substituto imediato de Kaiki na lateral esquerda. Em outubro de 2025, foi observado por olheiros do Borussia Dortmund em uma partida no Mineirão. O desempenho chamou a atenção dos alemães, que acenaram com a proposta de 12 milhões de euros nas últimas semanas.

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