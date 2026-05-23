Fluminense divulga time com desfalques de peso para enfrentar o Mirassol

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Mirassol, neste sábado (23), às 19h (de Brasília), no Maião, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía terá problemas importantes para montar a equipe, principalmente no setor ofensivo.

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Canobbio e Savarino ficaram fora da viagem por controle de carga física, enquanto Ignácio desfalca o Tricolor após fraturar o quarto metatarso da mão direita. As ausências se somam ao meia Alisson, que já havia sido vetado após sofrer lesão grau 1 na panturrilha esquerda.

Sem Savarino e Canobbio, dois dos principais nomes do setor ofensivo na temporada, Zubeldía deve abrir espaço para jogadores como Kevin Serna, Soteldo e Riquelme. Paulo Henrique Ganso pode completar sua 13ª partida no Campeonato Brasileiro, atingindo a marca limite para defender outro clube na competição nesta temporada.

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Outro destaque é a presença de Júlio Fidelis. O lateral-direito de 19 anos renovou recentemente o contrato até abril de 2031.

O Fluminense encara o Mirassol buscando se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão antes da decisão contra o Deportivo La Guaira, pela Libertadores, na próxima semana.

Relacionados do Fluminense para enfrentar o Mirassol:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes

Laterais: Guga, Samuel Xavier, Júlio Fidelis, Guilherme Arana, Renê

Zagueiros: Freytes, Jemmes, Igor Rabello, Millán

Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Nonato, Otávio, PH Ganso

Atacantes: Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Soteldo, Castillo, Wesley Natã e Riquelme.

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Relacionados do Fluminense para enfrentar o Mirassol (Foto: Divulgação)

Ficha técnica

Mirassol x Fluminense - 17ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Sábado (23), às 19h (de Brasília).

📍 Local: Maião, em Mirassol - SP.

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

🕴️ Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (PB)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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