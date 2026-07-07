Outro curinga no Cruzeiro? Gabriel Pec já atuou em oito posições em sua carreira O reforço da Raposa é versátil e já demonstrou qualidade em diversas funções

O Cruzeiro anunciou, na noite desta terça-feira (7), a contratação do atacante Gabriel Pec. Vindo do Los Angeles Galaxy, o camisa 77 deve ocupar a ponta-direita no time de Artur Jorge, mas será mais um curinga do elenco celeste.

Em toda sua carreira, Gabriel Pec atuou em oito posições: ponta-direita, ponta-esquerda, meia-direita, meia-esquerda, meia ofensivo, centroavante, segundo atacante e lateral-direito.

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Gabriel Pec com o uniforme do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Posições em que Gabriel Pec atuou em sua carreira

Ponta-direita

Principal posição de sua carreira, o atacante atuou como ponta-direita em 113 partidas, segundo dados do Transfermarkt. Nesse período, marcou 39 gols e deu 29 assistências, com média de uma participação em gol a cada 1,66 jogo. Quando atua em sua posição de origem, oferece mais amplitude ao time.

Meia-direita

Um pouco mais recuado, Gabriel Pec já atuou 33 vezes como meio-campista pela direita. Neste recorte, fez sete gols e deu quatro assistências. Nas vezes em que jogou como meia, voltou mais para buscar o jogo no meio do campo e também fez mais viradas de jogo e passes para a entrada da área.

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Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

Ponta-esquerda e meia-esquerda

Canhoto, Gabriel Pec já fez algumas partidas jogando pela esquerda. Em sua carreira, disputou 22 jogos como ponta-esquerda, marcou cinco gols e deu três assistências. Como meia pela esquerda, entrou em campo 20 vezes, balançou as redes duas vezes e serviu um companheiro em uma ocasião.

Quando atua como ponta pela esquerda, função que não exerce desde 2024, é mais móvel, busca mais o jogo na defesa, mas também pisa no lado direito e busca finalizações cruzadas da entrada da área. Já quando joga como meia com o pé natural, recua ainda mais no campo defensivo para iniciar jogadas, dá amplitude ao time, também avança pelo lado direito, pisa menos na área, mas busca finalizações de longa distância.

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Centroavante e segundo atacante

No Vasco, o jogador chegou a atuar como centroavante cinco vezes, uma delas justamente contra o Cruzeiro. Porém, mesmo jogando como 9, Gabriel Pec não ficou fixo na área, movimentou-se por todo o campo e teve mais chances e variedade de oportunidades de finalização.

Como segundo atacante, fez apenas dois jogos ao lado de Pedro Raul e Raniel; nas duas ocasiões, foi opção de ataque com finalizações de fora da área.

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Gabriel Pec e Vegetti comemorando gol (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Meia ofensivo e lateral-direito

Mais centralizado como meia ofensivo, Gabriel Pec atuou cinco vezes, com um gol marcado. Ele exerceu essa função no início da carreira no Vasco, ajudando na construção das jogadas, dando apoio a Figueiredo na esquerda e arriscando finalizações de longe.

Em 2025, fez uma partida como lateral-direito, contra o Cruz Azul, pela Leagues Cup. Na ocasião, o treinador Greg Vanney escalou o Los Angeles Galaxy com um 5-4-1, em que o brasileiro participou menos do jogo, iniciando as jogadas e tendo função parecida no ataque. Apesar dos dois gols de Gabriel Pec, os estadunidenses acabaram derrotados pelo time então comandado pelo ex-Cruzeiro Nicolás Larcamon nos pênaltis.

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