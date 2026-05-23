Zubeldía define escalação do Fluminense com time quase todo titular

O Fluminense está escalado para enfrentar o Mirassol, neste sábado (23), às 19h (de Brasília), no Maião, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía teve problemas importantes para montar a equipe, principalmente no setor ofensivo.

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Canobbio e Savarino ficaram fora da viagem por controle de carga física, enquanto Ignácio desfalca o Tricolor após fraturar o quarto metatarso da mão direita. As ausências se somam ao meia Alisson, que já havia sido vetado após sofrer lesão grau 1 na panturrilha esquerda.

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Nonato e Acosta; Serna, Soteldo e John Kennedy

Relacionados para enfrentar o Mirassol:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes

Laterais: Guga, Samuel Xavier, Júlio Fidelis, Guilherme Arana, Renê

Zagueiros: Freytes, Jemmes, Igor Rabello, Millán

Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Nonato, Otávio, PH Ganso

Atacantes: Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Soteldo, Castillo, Wesley Natã e Riquelme.

Como chegam o Mirassol e o Fluminense?

Mirassol

O Mirassol vive uma temporada de extremos. Na terça-feira (19), o time de Rafael Guanaes venceu o Always Ready por 2 x 1 em Assunção e se classificou antecipadamente para as oitavas de final da Libertadores com 12 pontos, liderando o Grupo G com quatro vitórias em cinco rodadas.

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No Brasileirão, o cenário é o oposto: são apenas 13 pontos em 16 jogos, com três vitórias, quatro empates e oito derrotas, a 19ª colocação e o risco concreto de rebaixamento.

Das três vitórias do Leão na Série A, duas vieram dentro de casa, incluindo o triunfo por 2 x 1 sobre o Corinthians na 14ª rodada, resultado que deu fôlego momentâneo antes do empate com a Chapecoense (1 x 1) e da derrota por 3 x 1 para o Atlético-MG na Arena MRV.

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Fluminense

O Fluminense está em terceiro lugar no Brasileirão, com 30 pontos, e vem de uma sequência positiva: vitória por 2 x 1 sobre o São Paulo na última rodada, no Maracanã, com gol de Rodrigo Castillo selando o resultado.

Na terça-feira, o Tricolor também venceu, desta vez o Bolívar por 2 x 1, pela Libertadores, com gols de Luciano Acosta e John Kennedy. A vitória manteve o Fluminense vivo no Grupo C, mas a situação é delicada: são cinco pontos, os mesmos do Bolívar, que leva vantagem no confronto direto.

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