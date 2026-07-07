Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora recuperação de lesão: 'Jogar sem tomar injeção"
O atacante sofreu com um problema no púbis no primeiro semestre
Grande homem do ataque celeste, Kaio Jorge celebrou a recuperação de uma lesão no púbis que o atrapalhou muito no primeiro semestre. Após a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 contra o Defensor-URU em amistoso realizado no Independência, o camisa 19 comemorou poder ter jogado sem tomar injeções novamente.
Autor de um dos gols do triunfo, o artilheiro da Raposa ressaltou que está mais leve dentro de campo e acredita que conseguirá marcar mais vezes.
– Muito feliz de voltar das férias, voltar a marcar. Só o fato de conseguir jogar sem tomar injeção é motivo de muita alegria. Foi um trabalho muito duro nas férias, me dediquei bastante, treinei todos os dias. Ainda estou em evolução, mas sinto uma melhora muito grande, uma evolução – comentou Kaio Jorge após a partida.
– Vocês podem ver que estou solto na partida, mais leve. Acredito que, durante a temporada, vou conseguir fazer mais gols. Estamos em preparação ainda. É um período em que, na reta final, a pubalgia está desaparecendo, estou me sentindo muito melhor. Jogo a jogo, treino a treino, vou me sentindo melhor – disse o atacante.
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Lesão de Kaio Jorge
Kaio Jorge ficou fora de algumas partidas do Cruzeiro depois do fim do Campeonato Mineiro. Após seu retorno, contra o Vitória, chegou a afirmar que não estava 100%.
– Minhas dores melhoraram. Não estou 100% ainda. Acredito que mais uns quatro jogos para ficar bem fisicamente. Mas aos poucos vou ganhando a forma física ideal – disse Kaio Jorge.
No mês seguinte, o camisa 19 detalhou sua rotina durante o tratamento intensivo para as decisões do primeiro semestre.
– Chego cedo, trato, treino e depois trato novamente. Quando vou dormir, faço mais um pouco de tratamento – disse o jogador.
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