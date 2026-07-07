Evertton Araújo, do Flamengo, responde sobre interesse da Europa: 'Sonho'
Volante admite pensar em possível transferência para o continente europeu
O volante Evertton Araújo afirmou que sonha em atuar no futebol europeu, mas garantiu que mantém o foco no Flamengo. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (7), em Estói (POR), o jogador foi questionado sobre o interesse de clubes do exterior e disse que trata o assunto com tranquilidade enquanto busca aproveitar as oportunidades no clube.
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Evertton reconheceu que uma transferência para a Europa faz parte dos objetivos da carreira, mas afirmou que está concentrado no trabalho desenvolvido no Flamengo.
— Eu fico com a cabeça bem tranquila, porque sou um cara que trabalha bastante e sei que o trabalho está me devolvendo coisas gigantes e vai me devolver bastante ainda. Acredito muito em Deus, entrego nas mãos Dele, porque eu sei que Ele vai fazer o melhor. É um sonho jogar na Europa, com certeza o sonho de todo jogador, mas eu estou com a cabeça focada aqui no Flamengo. Estou feliz com as oportunidades que eu venho ganhando. Espero estar ajudando o Flamengo e estar conquistando títulos também.
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Na sequência da entrevista, o volante admitiu que pensa em uma possível negociação para o futebol europeu, mas reforçou que procura manter a tranquilidade enquanto o futuro não é definido.
— Para falar a verdade, eu penso (em uma possível transferência), com certeza. Como falei, é o sonho de todo jogador, não tem como. Mas eu fico bem tranquilo, fico com a cabeça bem tranquila em questão a isso, porque eu sei que Deus está no comando de tudo.
Evertton Araújo concedeu a entrevista na véspera do amistoso com o Lausanne, da Suíça, pela intertemporada do Flamengo em Portugal. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília).
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