Mirassol x Fluminense: o encontro dos apostos no Brasileirão

O Mirassol recebe o Fluminense no Maião, pela 17ª rodada do Brasileirão, em um duelo que coloca frente a frente duas realidades completamente opostas. A bola vai rolar neste sábado (23), às 19h (Brasília), e promete emoções.

continua após a publicidade

No Campeonato Brasileiro, o Mirassol ocupa a 19ª posição, com 13 pontos. São apenas três vitórias em 16 jogos.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Em compensação, nesta terça-feira (19), o time de Rafael Guanaes fez história ao vencer o Always Ready por 2 x 1 em Assunção e conquistar a classificação para as oitavas de final da Libertadores com 12 pontos, liderando o Grupo G com quatro vitórias em cinco rodadas.

Já o Fluminense é o terceiro colocado no Brasileirão, com 30 pontos, porém vive um drama na competição continental.

➡️Fluminense sente ausência de Thiago Silva, apontam estatísticas

Apesar de ter derrotado o Bolívar por 2 a 1, nesta terça-feira (19), no Maracanã, o Tricolor não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si e chega à última rodada pressionado no Grupo C.

continua após a publicidade

Para avançar às oitavas, o Tricolor precisa vencer o Deportivo La Guaira na quarta-feira (27), no Maracanã, e torcer por um tropeço dos bolivianos diante do já classificado Independiente Rivadavia.

🤑 Aposte em gols de Mirassol x Fluminense pelo Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade