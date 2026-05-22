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Mirassol x Fluminense: o encontro dos apostos no Brasileirão

Bola rola neste sábado (23), no Maião, às 19h (Brasília)

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/05/2026
11:30
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Rafael Guanaes e Zubeldía duelam pelo Brasileirão (Montagem)
imagem cameraRafael Guanaes e Zubeldía duelam pelo Brasileirão (Montagem)
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O Mirassol recebe o Fluminense no Maião, pela 17ª rodada do Brasileirão, em um duelo que coloca frente a frente duas realidades completamente opostas. A bola vai rolar neste sábado (23), às 19h (Brasília), e promete emoções.

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No Campeonato Brasileiro, o Mirassol ocupa a 19ª posição, com 13 pontos. São apenas três vitórias em 16 jogos. 

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Em compensação, nesta terça-feira (19), o time de Rafael Guanaes fez história ao vencer o Always Ready por 2 x 1 em Assunção e conquistar a classificação para as oitavas de final da Libertadores com 12 pontos, liderando o Grupo G com quatro vitórias em cinco rodadas.

Já o Fluminense é o terceiro colocado no Brasileirão, com 30 pontos, porém vive um drama na competição continental.

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Apesar de ter derrotado o Bolívar por 2 a 1, nesta terça-feira (19), no Maracanã, o Tricolor não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si e chega à última rodada  pressionado no Grupo C. 

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Para avançar às oitavas, o Tricolor precisa vencer o Deportivo La Guaira na quarta-feira (27), no Maracanã, e torcer por um tropeço dos bolivianos diante do já classificado Independiente Rivadavia.

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Jogadores do Fluminense posam para uma foto antes da partida da fase de grupos da Copa Libertadores contra o Bolívar. O Tricolor das Laranjeiras venceu por 2 a 1, mas se manteve em situação complicada na competição. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)<br>➡️<strong><a href="https://www.lance.com.br/fluminense/caos-na-bolivia-muda-palco-de-jogo-crucial-para-o-fluminense-na-libertadores.html">Caos na Bolívia muda palco de jogo crucial para o Fluminense na Libertadores</a></strong>
Jogadores do Fluminense posam para uma foto antes da partida da fase de grupos da Copa Libertadores contra o Bolívar. O Tricolor das Laranjeiras venceu por 2 a 1, mas se manteve em situação complicada na competição. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)<br>➡️<strong><a href="https://www.lance.com.br/fluminense/caos-na-bolivia-muda-palco-de-jogo-crucial-para-o-fluminense-na-libertadores.html">Caos na Bolívia muda palco de jogo crucial para o Fluminense na Libertadores</a></strong>

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