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Leonardo Jardim indica mudanças no Flamengo diante do Lausanne

De olho no Benfica, técnico rubro-negro preservará os principais jogadores

PorRedação Lance!Estói (POR)
07/07/2026 14:19
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Ao lado de seu auxiliar, técnico Leonardo Jardim observa o treino do Flamengo
Ao lado de seu auxiliar, técnico Leonardo Jardim observa o treino do Flamengo durante intertemporada em Portugal (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O técnico Leonardo Jardim confirmou que fará alterações na escalação do Flamengo para o amistoso com o Lausanne, da Suíça, nesta quarta-feira (8), em Estói (POR). Segundo o treinador, a ideia é administrar a carga física do elenco durante a intertemporada, distribuir minutos entre os jogadores e preservar parte da equipe projetada para enfrentar o Benfica, no último compromisso da preparação.

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    Jardim afirmou que pretende manter uma equipe competitiva nos dois tempos, mas dará oportunidades a atletas que tiveram menos tempo em campo no empate por 2 a 2 com o River Plate, na última sexta-feira (3).

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    — Em relação ao Lausanne, é uma equipe boa. Com certeza, os outros dois adversários são equipes com outra dimensão: Benfica, em Portugal, e o River, na Argentina. Vamos utilizar este jogo para dar alguns minutos àqueles que não jogaram no primeiro jogo. Com certeza que não é 100% de mudanças. Com Vamos tentar fazer dois times equilibrados para o primeiro tempo e segundo tempo, e para ninguém daqueles que eu quero que inicie o jogo contra o Benfica jogue mais de 45 minutos — disse.

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    • O treinador explicou que alguns atletas utilizados diante do River voltarão a atuar contra o Lausanne, mas com tempo de jogo controlado. Ele também revelou que pretende observar um jogador das categorias de base do Flamengo na lateral direita — que perdeu Daniel Sales por lesão — durante a segunda etapa.

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    — Não quer dizer que os que jogaram no primeiro jogo não vão voltar a jogar. Alguns vão voltar a jogar 45 (minutos), outros 30, talvez outros possam não jogar. Na lateral direita, principalmente para a segunda parte, quando o Royal sai, vamos tentar colocar um miúdo da base.

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    Durante a entrevista coletiva, Leonardo Jardim também comentou a situação dos jogadores que estão fora da intertemporada por terem disputado a Copa do Mundo por suas seleções. O treinador afirmou que já conhece a programação de retorno dos atletas disponíveis, mas disse ainda não ter previsão para a volta de Lucas Paquetá e Arrascaeta, que se recuperam de lesões.

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    — Em relação aos jogadores (que voltam das seleções), tenho informação do dia de chegada daqueles que estarão disponíveis. Daqueles que estão lesionados (Paquetá e Arrascaeta), que toda a gente sabe, não tenho informações ainda do departamento (médico) sobre quando que podem voltar aos treinos.

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    Ao lado de seu auxiliar, técnico Leonardo Jardim observa o treino do Flamengo
    Ao lado de seu auxiliar, técnico Leonardo Jardim observa o treino do Flamengo durante intertemporada em Portugal (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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