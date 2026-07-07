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Corinthians terá maratona de jogos após o retorno da Copa; veja agenda

Timão fará um amistoso antes do retorno do calendário da temporada

PorLance!São Paulo (SP)
07/07/2026 16:47
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Fernando Diniz, técnico do Corinthians
Fernando Diniz comanda treino no CT Joaquim Grava. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Antes do fim da Copa do Mundo, o Corinthians entra em campo no dia 12 de julho, diante do Cascavel, no Estádio Municipal Arnaldo Busato, no Paraná. A partida, marcada para as 16h (horário de Brasília), marca o retorno do Timão aos gramados após pouco mais de um mês e prepara a equipe de Dorival Jr. para uma maratona de jogos. Por enquanto, esse é o único amistoso antes do retorno do calendário oficial.

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    • A reapresentação do elenco corintiano aconteceu na última quinta-feira (25). Apesar do amistoso contra o Cascavel fora de São Paulo, o Corinthians não planeja fazer a preparação para o retorno da temporada fora da capital paulista.

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    Momento do Corinthians na temporada

    No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

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    • Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

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    Números do Corinthians

    1. 37 jogos
    2. 16V | 11E | 10D
    3. 53% de aproveitamento
    4. 41 gols marcados (1.1 por jogo)
    5. 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

    Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians

    • Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR
    • 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
    • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
    • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
    • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
    • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
    • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
    Corinthians terá maratona de jogos após o retorno da Copa; veja agenda
    Treino do Corinthians no CT Joaquim Grava. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

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