Corinthians terá maratona de jogos após o retorno da Copa; veja agenda
Timão fará um amistoso antes do retorno do calendário da temporada
Antes do fim da Copa do Mundo, o Corinthians entra em campo no dia 12 de julho, diante do Cascavel, no Estádio Municipal Arnaldo Busato, no Paraná. A partida, marcada para as 16h (horário de Brasília), marca o retorno do Timão aos gramados após pouco mais de um mês e prepara a equipe de Dorival Jr. para uma maratona de jogos. Por enquanto, esse é o único amistoso antes do retorno do calendário oficial.
A reapresentação do elenco corintiano aconteceu na última quinta-feira (25). Apesar do amistoso contra o Cascavel fora de São Paulo, o Corinthians não planeja fazer a preparação para o retorno da temporada fora da capital paulista.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Momento do Corinthians na temporada
No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.
Atacante do Egito detona arbitragem após eliminação para a Argentina
Argentina x Egito: relembre grandes viradas da história da Copa do Mundo
Espanha liga alerta com suposta pressão de Trump na Fifa por mudanças na Copa de 2030
Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.
Números do Corinthians
- 37 jogos
- 16V | 11E | 10D
- 53% de aproveitamento
- 41 gols marcados (1.1 por jogo)
- 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)
Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians
- Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR
- 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
- 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
- Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
- 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Corinthians
Ranking mostra os jogadores mais caros do CorinthiansHá 10 horas
Corinthians
Quanto o Corinthians precisa pagar para manter trio emprestado?Há 1 dia
Corinthians
Yuri Alberto busca recuperar números em meio à incerteza sobre o futuro no CorinthiansHá 2 dias
Corinthians
Diniz comanda treino de enfrentamento e encerra semana do CorinthiansHá 2 dias
Corinthians
Corinthians anuncia patrocínio com plataforma de conteúdo adultoHá 2 dias
Corinthians
Saiba quem são os garotos da base observados por Diniz no CorinthiansHá 3 dias
Mais LANCE!