Corinthians terá maratona de jogos após o retorno da Copa; veja agenda Timão fará um amistoso antes do retorno do calendário da temporada

Antes do fim da Copa do Mundo, o Corinthians entra em campo no dia 12 de julho, diante do Cascavel, no Estádio Municipal Arnaldo Busato, no Paraná. A partida, marcada para as 16h (horário de Brasília), marca o retorno do Timão aos gramados após pouco mais de um mês e prepara a equipe de Dorival Jr. para uma maratona de jogos. Por enquanto, esse é o único amistoso antes do retorno do calendário oficial.

A reapresentação do elenco corintiano aconteceu na última quinta-feira (25). Apesar do amistoso contra o Cascavel fora de São Paulo, o Corinthians não planeja fazer a preparação para o retorno da temporada fora da capital paulista.

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Momento do Corinthians na temporada

No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

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Números do Corinthians

37 jogos 16V | 11E | 10D 53% de aproveitamento 41 gols marcados (1.1 por jogo) 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians

Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR

19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão

21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil

Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil

22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão

Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores

23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores

24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

Treino do Corinthians no CT Joaquim Grava. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

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