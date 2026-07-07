Cruzeiro anuncia contratação de Gabriel Pec
O atacante chega para reforçar o setor ofensivo do Cabuloso
O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (7), a contratação do atacante Gabriel Pec. O jogador assinou contrato de cinco temporadas com a Raposa.
Formado no Vasco da Gama, o atacante atuava há duas temporadas na MLS, no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Pela equipe, conquistou a liga e chegou a superar números de Messi.
Gabriel Pec desembarcou no último domingo (5) em Belo Horizonte e realizou exames para assinar contrato com o Cruzeiro. Ao chegar ao aeroporto de Confins, ele destacou a força do elenco celeste.
Argentina x Egito: veja os melhores momentos do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo
Copa do Mundo 2026 já soma cinco pênaltis desperdiçados
Brasileiros se revoltam com árbitro em Argentina x Egito: 'Assalto'
- Estou muito feliz pela chegada no Cruzeiro. Eu recebi um carinho muito grande dos torcedores desde o início da negociações. O Cruzeiro é um clube gigante, com uma torcida gigante, está disputando grandes competições com um elenco muito forte, cheio de craques, então acho que posso me encaixar para ajudar o Cruzeiro – disse o atacante.
A Raposa iniciou as negociações pela chegada de Gabriel Pec no início de junho. No dia 25, o Lance! adiantou que mesmo com a recusa norte-americana da primeira investida, o clube não havia desistido.
Posteriormente, o Cruzeiro avançou nas negociações no dia 1 de julho e encaminhou a contratação. No fim da última semana, os mineiros ajustaram detalhes para fechar com o atacante.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Gabriel Pec no Los Angeles Galaxy
Anunciado pelo Los Angeles Galaxy, uma das equipes mais tradicionais dos Estados Unidos, Gabriel Pec foi selecionado para o MLS All-Stars já em sua primeira temporada. Naquele ano, foi campeão da MLS e considerado a melhor contratação, com 37 participações em gols.
Após um ano de 2025 com 15 participações em gols em 40 partidas, o atacante viveu seu melhor início de temporada na América do Norte, com 15 participações em gols em 20 jogos.
💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Cruzeiro
Keny Arroyo, do Cruzeiro, passa a integrar o mesmo estafe de Kaio JorgeHá 1 hora
Cruzeiro
Jogador do Cruzeiro viaja para se apresentar a clube europeuHá 2 horas
Cruzeiro
Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora recuperação de lesão: 'Jogar sem tomar injeção"Há 9 horas
Cruzeiro
Cruzeiro solicita retorno de goleiro emprestadoHá 1 dia
Cruzeiro
Confira os cinco jogadores mais caros do Cruzeiro; um está de saídaHá 1 dia
Cruzeiro
Análise: Cruzeiro deixa boa impressão em amistoso com cara de LibertadoresHá 2 dias
Mais LANCE!