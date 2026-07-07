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Cruzeiro anuncia contratação de Gabriel Pec

O atacante chega para reforçar o setor ofensivo do Cabuloso

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
07/07/2026 15:33
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Gabriel Pec comemorando gol (Foto: Reprodução)
Gabriel Pec comemorando gol (Foto: Reprodução)

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (7), a contratação do atacante Gabriel Pec. O jogador assinou contrato de cinco temporadas com a Raposa.

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    • Formado no Vasco da Gama, o atacante atuava há duas temporadas na MLS, no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Pela equipe, conquistou a liga e chegou a superar números de Messi.

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    Gabriel Pec comemora hat-trick pelo Los Angeles Galaxy (Foto: Reprodução Instagram)
    Gabriel Pec comemora hat-trick pelo Los Angeles Galaxy (Foto: Reprodução Instagram)

    Gabriel Pec desembarcou no último domingo (5) em Belo Horizonte e realizou exames para assinar contrato com o Cruzeiro. Ao chegar ao aeroporto de Confins, ele destacou a força do elenco celeste.

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    • - Estou muito feliz pela chegada no Cruzeiro. Eu recebi um carinho muito grande dos torcedores desde o início da negociações. O Cruzeiro é um clube gigante, com uma torcida gigante, está disputando grandes competições com um elenco muito forte, cheio de craques, então acho que posso me encaixar para ajudar o Cruzeiro – disse o atacante.

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    A Raposa iniciou as negociações pela chegada de Gabriel Pec no início de junho. No dia 25, o Lance! adiantou que mesmo com a recusa norte-americana da primeira investida, o clube não havia desistido.

    Posteriormente, o Cruzeiro avançou nas negociações no dia 1 de julho e encaminhou a contratação. No fim da última semana, os mineiros ajustaram detalhes para fechar com o atacante.

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    Gabriel Pec no Los Angeles Galaxy

    Anunciado pelo Los Angeles Galaxy, uma das equipes mais tradicionais dos Estados Unidos, Gabriel Pec foi selecionado para o MLS All-Stars já em sua primeira temporada. Naquele ano, foi campeão da MLS e considerado a melhor contratação, com 37 participações em gols.

    Após um ano de 2025 com 15 participações em gols em 40 partidas, o atacante viveu seu melhor início de temporada na América do Norte, com 15 participações em gols em 20 jogos.

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