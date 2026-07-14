Sob os olhares de Pedro Emanuel, Vasco vence o Cruzeiro e avança no Brasileiro Sub-20 Cruz-Maltino bateu a raposa por 2 a 0 e reverteu desvantagem da primeira partida

O Vasco está na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Sob os olhares do novo técnico da equipe profissional, Pedro Emanuel, o Cruz-Maltino venceu o Cruzeiro por 2 a 0, nesta terça-feira (15), em São Januário, e reverteu a desvantagem construída no jogo de ida para garantir a classificação.

Os gols da vitória vascaína foram marcados por Juninho e Alison. Com o resultado, o Gigante da Colina anulou a derrota por 1 a 0 sofrida em Belo Horizonte e avançou à próxima fase da competição nacional.

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Pedro Emanuel acompanhou a partida da tribuna de honra ao lado de integrantes de sua comissão técnica, como o auxiliar Rui Costa e o treinador de goleiros Pedro Correia. O treinador português tem demonstrado interesse em acompanhar de perto as categorias de base desde que chegou ao clube.

Pedro Emanuel acompanha a partida entre Vasco e Cruzeiro entre os membros da sua comissão técnica (Foto: Lance!)

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Precisando vencer para seguir vivo no torneio, o Vasco adotou uma postura ofensiva desde o apito inicial. A equipe pressionou a saída de bola do Cruzeiro, ocupou o campo de ataque durante boa parte do primeiro tempo e criou as principais oportunidades da partida. A superioridade foi recompensada ainda na etapa inicial, quando Juninho subiu bem e cabeceou para abrir o placar.

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Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino manteve a intensidade e continuou buscando o segundo gol, que garantiria a classificação sem necessidade de disputa por pênaltis. A insistência foi premiada com Alison, que balançou as redes e confirmou a vitória por 2 a 0 diante da torcida em São Januário.

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Agora, o Vasco aguarda a definição do adversário na semifinal. O rival sairá do confronto entre Botafogo e Santos, que se enfrentam nesta quarta-feira (16). No jogo de ida, disputado no CT Rei Pelé, o Peixe venceu por 4 a 1 e abriu ampla vantagem para garantir a vaga.

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